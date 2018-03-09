İsrail askerleri Filistinli bir genci şehit etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, El Halil kentinin Ez-Zaviye bölgesinde yaşanan olaylara gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu göğsünden vurulan Filistinli bir gencin şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, Filistinli gencin kimliğine ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.
Öte yandan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaşanan olaylarda, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 4 Filistinlinin de yaralandığına yer verildi.
Yaralılardan ikisinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentindeki devlet hastanesine nakledildiği belirtilen açıklamada, ikisinin de kuzeydeki Nablus kentinde bulunan Rafidiya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Filistin basınında yer alan haberlerde ise, İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli gencin 24 yaşındaki Muhammed Zeyn Fezza el-Caberi olduğu aktarıldı.
Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde, İsrail'in inşa ettiği Ayrım Duvarı, Yahudi yerleşim birimleri ve ABD'nin Kudüs politikalarına karşı protesto gösterileri düzenlemişti.
Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.
Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günleri düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve tazyikli atık suyla müdahale ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Seyf, sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa etti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Doğu Guta'daki saldırıların artmasını kınadı. Bakanlık, Duma yakınlarında Fransa tarafından desteklenen bir sağlık merkezinin saldırıların hedefi olduğunu açıkladı.
Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, ABD'nin Orta Doğu politikasını eleştirerek, "ABD'nin artık kuruluş ayalarına geri dönmesi gerekiyor." dedi.
Türkiye-İran kara sınırında bulunan Gürbulak ile Bazargan sınır kapıları arasındaki bir kilometrelik mesafede ücretsiz iki servis aracı hizmet verecek.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu bildirildi.
İsfahan eyaletindeki çiftçiler bölgedeki kuraklığa çözüm üretilmediği gerekçesiyle hükümeti protesto etti
Şehit Beheşti Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Shariatnia, "İran ve Çin arasındaki stratejik bağları şekillendiren en önemli faktör revizyonizmdir. İki ülke revizyonist olmakla beraber müttefik değillerdir" dedi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Etiyopya'da nükleer araştırmalar üzerine bilim ve teknoloji merkezi kuracaklarını söyledi
Suriye'nin güneyindeki Tanif üssüne asker sevk eden ABD, Tanif'in batısında konuşlu İran güçlerine yönelik pozisyonunu güçlendirdi
Özbekistan ve Tacikistan arasında, 30 günlük vize muafiyeti ve tartışmalı sınır noktaları da dahil 27 anlaşma imzalandı
Kenya Devlet Başkanı Kenyatta ile muhalefet lideri Odinga, aralarındaki anlaşmazlığı sonlandırdıklarını açıkladı
İngiltere Ticaret Bakanı Fox, “Birleşik Krallık'ın bu belirli koşullar içerisinde nasıl azami şekilde muaf tutulmasını sağlayabileceğimize bakacağız." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BMGK'da reforma ihtiyaç olduğunu ve bu konuda gelen çağrıları desteklediklerini bildirdi
AB, Kudüslü Filistinlilerin oturum belgelerini iptal etme yetkisi veren yasa tasarısını onaylayan İsrail yönetimine, "Yeni yasa, Doğu Kudüs'teki Filistin nüfusunu tehlikeye sokabilir." uyarısında bulundu.
Azerbaycan ordusu 25 bin askerin katılımıyla tatbikat düzenleyecek. Tatbikatta 250 tank ve zırhlı araç, bine yakın füze ve top sistemi, 50 uçak ve helikopter yer alacak.
Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Haşdu'ş Şabi'nin güvenlik güçlerine katılmasını kapsayan kararnameyi imzaladı.