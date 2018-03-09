Fransa Doğu Guta saldırılarını kınadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fransa Dışişleri Bakanlığınca, Duma yakınlarında Fransa tarafından desteklenen bir sağlık merkezinin dünkü saldırıların hedefi olduğu belirtilerek, Doğu Guta'daki saldırıların artması kınandı.
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) aldığı ateşkes kararına rağmen Suriye rejimi ve müttefiklerinin Doğu Guta'ya yönelik askeri faaliyetlerini artırdıklarına dikkat çekilerek, Fransa'nın bu saldırıları kınadığı bildirildi.
Açıklamada, "18 Şubat'tan bu yana, rejim tarafından ayrım yapılmadan düzenlenen saldırılar, 800'den fazla sivilin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Sağlık kuruluşları ve çalışanları, bu saldırıların sistematik hedefi haline gelmektedir. Duma yakınlarında bulunan ve Fransa tarafından desteklenen bir sağlık merkezi, dünkü bombardımanlarda neredeyse tamamen yok edildi." ifadelerine yer verildi.
5 Mart'ta bölgeye giden insani yardım konvoyunun görevini yarıda kesmek zorunda kaldığı ve dün planlanan bir diğer yardım konvoyunun iptal edildiği bilgisi verilen açıklamada, 2013'ten beri kuşatma altında yaşayan Doğu Guta halkının acil insani yardıma muhtaç olduğu belirtildi. Açıklamada, Rusya'ya, bölgeye insani yardımların ulaştırılması, ateşkesin sağlanması ve rejimin uluslararası hukuka uyması için girişimde bulunma çağrısı yapıldı.
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Doğu Guta'daki saldırıların artmasını kınadı. Bakanlık, Duma yakınlarında Fransa tarafından desteklenen bir sağlık merkezinin saldırıların hedefi olduğunu açıkladı.
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