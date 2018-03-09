Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
09:25, 10 Mart 2018 Cumartesi
Avrupa
21:21, 09 Mart 2018 Cuma

  • Paylaş
Merkel'den ABD′nin ek vergi kararına tepki
Merkel'den ABD′nin ek vergi kararına tepki
Angela Merkel

Almanya Başbakanı Merkel, "Ek vergilerin olması iyi değildir. Bunun sadece bir ülkeye değil, ekonomiye etkisi var. Nihayetinde herkes için zararlı olacağına inanıyoruz." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına ek vergiler getirmesinin herkes için zararlı olacağını söyledi.

Merkel, Münih’te Alman ekonomisinin temsilcileriyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD’nin belirli ürünler için gümrük vergilerini yükseltmesini endişeyle karşıladıklarını belirtti.

"Ek vergilerin olması iyi değildir. Bunun sadece bir ülkeye değil, ekonomiye etkisi var. Nihayetinde herkes için zararlı olacağına inanıyoruz." diyen Merkel, kimsenin bundan kazançlı çıkmayacağını ifade etti.

Bundan dolayı konuya ilişkin ABD ile görüşmeler yapmak istediklerine dikkati çeken Merkel, "Elbette biz Avrupa tarafı olarak da reaksiyon gösterebiliriz." dedi.

Önceliğin ABD ile görüşmeler yapmak olduğu dile getiren Merkel, "ABD ile ticaret savaşı olabileceğinden gerçekten korkuyor musunuz?" sorusunu, "Ben şimdi savaşçı kelimelerini ağzıma almak istemiyorum. Bu şimdi bize yardımcı olmaz." yanıtını verdi.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter de Alman hükümetinin tek taraflı ek vergileri reddettiğini belirterek, "Biz bu gümrük vergilerini hukuka aykırı buluyoruz." dedi.

Ek vergilerin öne sürüldüğü gibi ABD'nin ulusal güvenliği ile herhangi bir ilgisi olmadığını ve tamamen ekonomik çıkarlara hizmet ettiği düşüncesinde olduklarını ifade eden Streiter, ABD’nin bu kararını Avrupa Birliği çerçevesinde iyi bir şekilde analiz ederek, nasıl bir cevap verileceğini düşüneceklerini vurguladı.



İlgili Konular ABD Almanya Angela Merkel
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
İsrailli vekilin quot Namazda 'İsrail ekber' deyin quot küstahlığına büyük
İsrailli vekilin "Namazda 'İsrail ekber' deyin" küstahlığına büyük tepki

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi mensubu Kish'in, Knesset'te Arap milletvekillerine hitaben, "Ben biliyorum ki siz namaz kıldığınızda 'Allah-u ekber' diyorsunuz. Sizin 'İsrail ekber' demeniz gerekiyor." şeklinde skandal sözlere imza atmasına büyük tepki var...
Kanada'dan Suriye için mutlak ateşkes çağrısı
Kanada'dan Suriye için mutlak ateşkes çağrısı

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Bibeau yayımladıkları ortak açıklama ile Suriye'de Doğu Guta'yı da içine alan "mutlak ve koşulsuz bir ateşkes" çağrısında bulundu.
Çin Devlet Başkanı Şi'den Trump'a övgü
Çin Devlet Başkanı Şi'den Trump'a övgü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'a "Kuzey Kore nükleer meselesini siyasi yollardan çözme iradesini takdirle karşıladığını" söylediği belirtildi.
Merkel'den ABD nin ek vergi kararına tepki
Merkel'den ABD′nin ek vergi kararına tepki

Almanya Başbakanı Merkel, "Ek vergilerin olması iyi değildir. Bunun sadece bir ülkeye değil, ekonomiye etkisi var. Nihayetinde herkes için zararlı olacağına inanıyoruz." dedi.
SMDK Başkanı Seyf istifa etti
SMDK Başkanı Seyf istifa etti

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Seyf, sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa etti.
Fransa Doğu Guta saldırılarını kınadı
Fransa Doğu Guta saldırılarını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Doğu Guta'daki saldırıların artmasını kınadı. Bakanlık, Duma yakınlarında Fransa tarafından desteklenen bir sağlık merkezinin saldırıların hedefi olduğunu açıkladı.
ABD artık kuruluş ayarlarına geri dönmeli'
'ABD artık kuruluş ayarlarına geri dönmeli'

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, ABD'nin Orta Doğu politikasını eleştirerek, "ABD'nin artık kuruluş ayalarına geri dönmesi gerekiyor." dedi.
İran ile Türkiye'deki sınır kapıları arasında ücretsiz servis
İran ile Türkiye'deki sınır kapıları arasında ücretsiz servis

Türkiye-İran kara sınırında bulunan Gürbulak ile Bazargan sınır kapıları arasındaki bir kilometrelik mesafede ücretsiz iki servis aracı hizmet verecek.
İsrail askerleri Filistinli bir genci şehit etti
İsrail askerleri Filistinli bir genci şehit etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu bildirildi.
İran'da çiftçiler hükümeti protesto etti
İran'da çiftçiler hükümeti protesto etti

İsfahan eyaletindeki çiftçiler bölgedeki kuraklığa çözüm üretilmediği gerekçesiyle hükümeti protesto etti
quot İran-Çin-Hindistan İlişkileri quot paneli
"İran-Çin-Hindistan İlişkileri" paneli

Şehit Beheşti Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Shariatnia, "İran ve Çin arasındaki stratejik bağları şekillendiren en önemli faktör revizyonizmdir. İki ülke revizyonist olmakla beraber müttefik değillerdir" dedi
Rusya Etiyopya'da nükleer araştırma merkezi açacak
Rusya, Etiyopya'da nükleer araştırma merkezi açacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Etiyopya'da nükleer araştırmalar üzerine bilim ve teknoloji merkezi kuracaklarını söyledi
ABD İran'a karşı Suriye'deki askeri varlığını artırıyor
ABD, İran'a karşı Suriye'deki askeri varlığını artırıyor

Suriye'nin güneyindeki Tanif üssüne asker sevk eden ABD, Tanif'in batısında konuşlu İran güçlerine yönelik pozisyonunu güçlendirdi
Özbekistan ve Tacikistan arasında vize muafiyeti
Özbekistan ve Tacikistan arasında vize muafiyeti

Özbekistan ve Tacikistan arasında, 30 günlük vize muafiyeti ve tartışmalı sınır noktaları da dahil 27 anlaşma imzalandı
Kenya Devlet Başkanı Kenyatta ile Odinga arasındaki sorun çözüldü
Kenya Devlet Başkanı Kenyatta ile Odinga arasındaki sorun çözüldü

Kenya Devlet Başkanı Kenyatta ile muhalefet lideri Odinga, aralarındaki anlaşmazlığı sonlandırdıklarını açıkladı
İngiltere ABD nin vergi artışından muafiyet istiyor
İngiltere, ABD’nin vergi artışından muafiyet istiyor

İngiltere Ticaret Bakanı Fox, “Birleşik Krallık'ın bu belirli koşullar içerisinde nasıl azami şekilde muaf tutulmasını sağlayabileceğimize bakacağız." dedi.

Haberler

Çin Devlet Başkanı Şi'den Trump'a övgü
Çin Devlet Başkanı Şi'den Trump'a övgü

'ABD artık kuruluş ayarlarına geri dönmeli'
ABD artık kuruluş ayarlarına geri dönmeli'

ABD, İran'a karşı Suriye'deki askeri varlığını artırıyor
ABD İran'a karşı Suriye'deki askeri varlığını artırıyor

İngiltere, ABD’nin vergi artışından muafiyet istiyor
İngiltere ABD nin vergi artışından muafiyet istiyor

Çin'den ABD'nin vergi kararına sert tepki
Çin'den ABD'nin vergi kararına sert tepki

ABD Başkanı Trump'tan Kim'in davetine kabul
ABD Başkanı Trump'tan Kim'in davetine kabul

ABD'li sözcü: Türkiye ile görüşmelere başladık
ABD'li sözcü Türkiye ile görüşmelere başladık

ABD'de 3 eyalette acil durum ilan edildi
ABD'de 3 eyalette acil durum ilan edildi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 