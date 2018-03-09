Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
09:26, 10 Mart 2018 Cumartesi
Asya
21:28, 09 Mart 2018 Cuma

  • Paylaş
Çin Devlet Başkanı Şi'den Trump'a övgü
Çin Devlet Başkanı Şi'den Trump'a övgü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'a "Kuzey Kore nükleer meselesini siyasi yollardan çözme iradesini takdirle karşıladığını" söylediği belirtildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Şinhua ajansının haberine göre, Şi ve Trump yaptıkları telefon görüşmesinde, Kuzey Kore meselesi ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'a, "Kuzey Kore nükleer meselesini siyasi yollardan çözme iradesini takdirle karşıladığını" söyleyerek, ABD ve Kuzey Kore'nin en kısa zamanda diyaloğa başlaması ve olumlu sonuçlar için çaba göstermesini umduğunu ifade etti.

Taraflara "iyi niyet göstermeleri ve ılımlı havayı olumsuz etkileyecek eylemlerden kaçınmaları" çağrısında bulunan Şi, Kore yarımadasında yakalanan pozitif ivmenin sürmesini umduğunu belirtti.

Şi, ayrıca iki ülkenin iş birliğine odaklanarak, farklılıkları doğru ele alması ve kazan-kazan ilkesi çerçevesinde ekonomik iş birliğini teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen görüşme davetini kabul ettiği ve ikilinin mayıs ayında bir araya geleceğini açıklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Trump'ın Kim'in görüşme davetini kabul ettiğini doğrulamış, görüşmenin yeri ve zamanının daha sonra belirleneceğini açıklamıştı.



İlgili Konular Çin ABD trump
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
İsrailli vekilin quot Namazda 'İsrail ekber' deyin quot küstahlığına büyük
İsrailli vekilin "Namazda 'İsrail ekber' deyin" küstahlığına büyük tepki

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi mensubu Kish'in, Knesset'te Arap milletvekillerine hitaben, "Ben biliyorum ki siz namaz kıldığınızda 'Allah-u ekber' diyorsunuz. Sizin 'İsrail ekber' demeniz gerekiyor." şeklinde skandal sözlere imza atmasına büyük tepki var...
Kanada'dan Suriye için mutlak ateşkes çağrısı
Kanada'dan Suriye için mutlak ateşkes çağrısı

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Bibeau yayımladıkları ortak açıklama ile Suriye'de Doğu Guta'yı da içine alan "mutlak ve koşulsuz bir ateşkes" çağrısında bulundu.
Çin Devlet Başkanı Şi'den Trump'a övgü
Çin Devlet Başkanı Şi'den Trump'a övgü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'a "Kuzey Kore nükleer meselesini siyasi yollardan çözme iradesini takdirle karşıladığını" söylediği belirtildi.
Merkel'den ABD nin ek vergi kararına tepki
Merkel'den ABD′nin ek vergi kararına tepki

Almanya Başbakanı Merkel, "Ek vergilerin olması iyi değildir. Bunun sadece bir ülkeye değil, ekonomiye etkisi var. Nihayetinde herkes için zararlı olacağına inanıyoruz." dedi.
SMDK Başkanı Seyf istifa etti
SMDK Başkanı Seyf istifa etti

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Seyf, sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa etti.
Fransa Doğu Guta saldırılarını kınadı
Fransa Doğu Guta saldırılarını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Doğu Guta'daki saldırıların artmasını kınadı. Bakanlık, Duma yakınlarında Fransa tarafından desteklenen bir sağlık merkezinin saldırıların hedefi olduğunu açıkladı.
ABD artık kuruluş ayarlarına geri dönmeli'
'ABD artık kuruluş ayarlarına geri dönmeli'

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, ABD'nin Orta Doğu politikasını eleştirerek, "ABD'nin artık kuruluş ayalarına geri dönmesi gerekiyor." dedi.
İran ile Türkiye'deki sınır kapıları arasında ücretsiz servis
İran ile Türkiye'deki sınır kapıları arasında ücretsiz servis

Türkiye-İran kara sınırında bulunan Gürbulak ile Bazargan sınır kapıları arasındaki bir kilometrelik mesafede ücretsiz iki servis aracı hizmet verecek.
İsrail askerleri Filistinli bir genci şehit etti
İsrail askerleri Filistinli bir genci şehit etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu bildirildi.
İran'da çiftçiler hükümeti protesto etti
İran'da çiftçiler hükümeti protesto etti

İsfahan eyaletindeki çiftçiler bölgedeki kuraklığa çözüm üretilmediği gerekçesiyle hükümeti protesto etti
quot İran-Çin-Hindistan İlişkileri quot paneli
"İran-Çin-Hindistan İlişkileri" paneli

Şehit Beheşti Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Shariatnia, "İran ve Çin arasındaki stratejik bağları şekillendiren en önemli faktör revizyonizmdir. İki ülke revizyonist olmakla beraber müttefik değillerdir" dedi
Rusya Etiyopya'da nükleer araştırma merkezi açacak
Rusya, Etiyopya'da nükleer araştırma merkezi açacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Etiyopya'da nükleer araştırmalar üzerine bilim ve teknoloji merkezi kuracaklarını söyledi
ABD İran'a karşı Suriye'deki askeri varlığını artırıyor
ABD, İran'a karşı Suriye'deki askeri varlığını artırıyor

Suriye'nin güneyindeki Tanif üssüne asker sevk eden ABD, Tanif'in batısında konuşlu İran güçlerine yönelik pozisyonunu güçlendirdi
Özbekistan ve Tacikistan arasında vize muafiyeti
Özbekistan ve Tacikistan arasında vize muafiyeti

Özbekistan ve Tacikistan arasında, 30 günlük vize muafiyeti ve tartışmalı sınır noktaları da dahil 27 anlaşma imzalandı
Kenya Devlet Başkanı Kenyatta ile Odinga arasındaki sorun çözüldü
Kenya Devlet Başkanı Kenyatta ile Odinga arasındaki sorun çözüldü

Kenya Devlet Başkanı Kenyatta ile muhalefet lideri Odinga, aralarındaki anlaşmazlığı sonlandırdıklarını açıkladı
İngiltere ABD nin vergi artışından muafiyet istiyor
İngiltere, ABD’nin vergi artışından muafiyet istiyor

İngiltere Ticaret Bakanı Fox, “Birleşik Krallık'ın bu belirli koşullar içerisinde nasıl azami şekilde muaf tutulmasını sağlayabileceğimize bakacağız." dedi.

Haberler

ABD Başkanı Trump'tan Kim'in davetine kabul
ABD Başkanı Trump'tan Kim'in davetine kabul

Trump ek vergi kararını imzaladı
Trump ek vergi kararını imzaladı

Netanyahu'nun hedef tahtasında yine İran var
Netanyahu'nun hedef tahtasında yine İran var

Trump'tan gerilimi yükseltecek yeni 'Kudüs' hamlesi
Trump'tan gerilimi yükseltecek yeni 'Kudüs' hamlesi

Kuzey Kore'den şartlı görüşme isteyen Trump'a ret
Kuzey Kore'den şartlı görüşme isteyen Trump'a ret

Trump'ın ek gümrük vergisi planına iş dünyasından tepki
Trump'ın ek gümrük vergisi planına iş dünyasından tepki

Trump'tan Katar Emiri Al Sani'ye teşekkür!
Trump'tan Katar Emiri Al Sani'ye teşekkür

Trump'ın Meksika duvarına itiraza ret
Trump'ın Meksika duvarına itiraza ret






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 