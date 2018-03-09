Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'ya tahliye kararı

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Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun, yurt dışına çıkış yasağı ve ikametgahına en yakın karakolda haftada bir imza atmadan oluşan adli kontrol tedbiri konularak tahliyesine karar verildi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada duruşmanın öğle arasından sonra gerçekleşen bölümünde tanıklar DİSK Başkanı Kani Beko ve Altan Öymen dinlenildi.
Savcının talebinin ardından sanık avukatları beyanda bulundu. Tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerinin tahliyesini istedi.
Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Heyet, oy çokluğuyla, tutuklu sanıklar Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun, yurt dışına çıkış yasağı ve ikametgahına en yakın karakolda haftada bir imza atmadan oluşan adli kontrol tedbiri konularak tahliyesine karar verdi.
Mahkeme ayrıca esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya göndererek, aralarında Şık'ın da olduğu bazı sanıklara ek savunma süresi verdi.
Silivri Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilen Şık ve Sabuncu, jandarma ekipleri eşliğinde cezaevi aracıyla getirilip Karbey Sosyal Tesislerinde bırakıldı. Şık ve Sabuncu’yu, burada yakınları, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşları karşıladı.
Açıklamanın ardından Şık ve Sabuncu, kendisini karşılamaya gelenlerle birlikte buradan ayrıldı.
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Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine karar verildi.
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