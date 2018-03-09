Kanada'dan Suriye için mutlak ateşkes çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau Suriye'de Doğu Guta'yı da içine alan "mutlak ve koşulsuz bir ateşkes" sağlanması gerektiğini bildirdi.
Freeland ve Bibeau yayımladıkları ortak açıklamada, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin insanlığa karşı suç işlediğini belirterek şunları kaydetti:
"Kanada, Doğu Guta'daki masum kızlara, gençlere, kadınlara ve erkeklere yönelik artan kasıtlı saldırıları şiddetle kınıyor. Sivillerin, sağlık ekiplerinin, acil müdahale birliklerinin ve insani yardım çalışanlarının bu saldırılarda bilinçli olarak hedef alınması şoke edici. Suriye'nin müttefikleri Rusya ve İran tarafından desteklenen Esed rejimi, insanlığa karşı işlenen bu suçlardan sorumludur. Kanada, BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 sayılı kararında belirtilen, Doğu Guta'nın da dahil olduğu Suriye'deki insani bir ateşkesin derhal ve tam olarak uygulanmasını talep ediyor. Doğu Guta'ya tam, güvenli ve engelsiz insani erişim sağlanmalıdır. Sivillerin katliamını durdurmak, insani yardım malzemelerinin acilen ulaşmasını sağlamak ve tıbbi tahliyelere güvenli ve engelsiz izin vermek için hemen koşulsuz ve mutlak bir ateşkes yapılması gerekiyor."
Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi mensubu Kish'in, Knesset'te Arap milletvekillerine hitaben, "Ben biliyorum ki siz namaz kıldığınızda 'Allah-u ekber' diyorsunuz. Sizin 'İsrail ekber' demeniz gerekiyor." şeklinde skandal sözlere imza atmasına büyük tepki var...
Kanada Dışişleri Bakanı Freeland ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Bibeau yayımladıkları ortak açıklama ile Suriye'de Doğu Guta'yı da içine alan "mutlak ve koşulsuz bir ateşkes" çağrısında bulundu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'a "Kuzey Kore nükleer meselesini siyasi yollardan çözme iradesini takdirle karşıladığını" söylediği belirtildi.
Almanya Başbakanı Merkel, "Ek vergilerin olması iyi değildir. Bunun sadece bir ülkeye değil, ekonomiye etkisi var. Nihayetinde herkes için zararlı olacağına inanıyoruz." dedi.
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Seyf, sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa etti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Doğu Guta'daki saldırıların artmasını kınadı. Bakanlık, Duma yakınlarında Fransa tarafından desteklenen bir sağlık merkezinin saldırıların hedefi olduğunu açıkladı.
Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, ABD'nin Orta Doğu politikasını eleştirerek, "ABD'nin artık kuruluş ayalarına geri dönmesi gerekiyor." dedi.
Türkiye-İran kara sınırında bulunan Gürbulak ile Bazargan sınır kapıları arasındaki bir kilometrelik mesafede ücretsiz iki servis aracı hizmet verecek.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu bildirildi.
İsfahan eyaletindeki çiftçiler bölgedeki kuraklığa çözüm üretilmediği gerekçesiyle hükümeti protesto etti
Şehit Beheşti Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Shariatnia, "İran ve Çin arasındaki stratejik bağları şekillendiren en önemli faktör revizyonizmdir. İki ülke revizyonist olmakla beraber müttefik değillerdir" dedi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Etiyopya'da nükleer araştırmalar üzerine bilim ve teknoloji merkezi kuracaklarını söyledi
Suriye'nin güneyindeki Tanif üssüne asker sevk eden ABD, Tanif'in batısında konuşlu İran güçlerine yönelik pozisyonunu güçlendirdi
Özbekistan ve Tacikistan arasında, 30 günlük vize muafiyeti ve tartışmalı sınır noktaları da dahil 27 anlaşma imzalandı
Kenya Devlet Başkanı Kenyatta ile muhalefet lideri Odinga, aralarındaki anlaşmazlığı sonlandırdıklarını açıkladı
İngiltere Ticaret Bakanı Fox, “Birleşik Krallık'ın bu belirli koşullar içerisinde nasıl azami şekilde muaf tutulmasını sağlayabileceğimize bakacağız." dedi.