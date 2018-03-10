08:59, 10 Mart 2018 Cumartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Mart 2018

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde kinci gün çalışmasıyla tamamlanacak.

(Ankara/09.30)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Hakkari/10.30/12.30)

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek Siyaset Akademisi programına katılacak ve STK temsilcileri ile buluşacak.

(Konya/11.00-19.00)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Yeşilyurt Belediyesi Hayır Çarşısı temel atma törenine katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti Malatya ve Elazığ Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongrelerine iştirak edecek.

(Malatya/10.00-11.15/Elazığ/14.00)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Sahabiye Recep Mamur Camisi ve ilköğretim okulu temel atma törenine, restorasyonu tamamlanan Çifteönü Camisi'nin açılışına ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Medya Yarışması ödül törenine katılacak.

(Kayseri/13.30/16.00/18.00)

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Uzunköprü İmam Hatip Lisesi ile 3 eğitim tesisi açılış törenine iştirak edecek.

- Eroğlu ayrıca Valiliği ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma ile ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılacak ve AK Parti Siyaset Akademisi açılışını gerçekleştirecek.

(Edirne/13.00/15.00/16.00/18.00)

6- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Siyaset Akademisi programına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, "Milli Mücadele'de Milli Savunma" paneline iştirak edecek.

(Rize/13.00/14.30/Giresun/18.00)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu tanışma toplantısına katılacak.

(Diyarbakır/11.30)

8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, STK temsilcileriyle buluşacak, partisinin Siyaset Akademisi açılışına ve İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek, Afrin gazisi Uzman Çavuş Hakan Kayacı'yı, şehit Uzman Çavuş Yüksel Kapdan'ın ailesini ve Belediyeyi ziyaret edecek.

(Çankırı/10.00-16.00)

9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Siyaset Akademisi programının açılışına katılacak.

(Düzce/17.00)

10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, partisinin Gümüşhane ve Bayburt Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongrelerine iştirak edecek.

(Gümüşhane/10.00/Bayburt/15.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ortaköy Princess Otel'de şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00)

2- ​Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Eximbank çalışanları ile istişare toplantısına ve Denizlili hayırseverler yemeğine katılacak.

(Denizli/10.30/17.00)

3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Vetal Aşı Fabrikası'nı ziyaret edecek, sektör toplantısına iştirak edecek.

(Adıyaman/13.00/14.30)

4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, gazetecilerle bir araya gelecek, esnaf ziyareti gerçekleştirecek, AK Parti İl 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Bayburt/10.30/12.00/16.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı açılış programına iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan Milli Meclisinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen uluslararası turnuvada, TBMM Parlamenterler Futbol Takımı'nda Ukrayna'ya karşı yapılacak yarı final maçında yer alacak.

(Bakü)

2- Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa, Osmanlıspor-Bursaspor ve Beşiktaş-Gençlerbirliği maçları oynanacak.

(Sivas/13.30/Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 27. haftası, Boluspor-Çaykur Rizespor, Ümraniyespor-Grandmedical Manisaspor ve Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep maçlarıyla başlayacak.

(Bolu/13.00/İstanbul/Elazığ/15.30)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20. haftasında Banvit-Yeşilgiresun Belediyespor, Galatasaray Odeabank-Eskişehir Basket ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ maçları yapılacak.

(Balıkesir/13.00/İstanbul/15.15/17.00)

5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında, Çukurova Basketbol-Abdullah Gül Üniversitesi, BOTAŞ-Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi-OGM Ormanspor karşılaşmaları oynanacak.

(Mersin/Ankara/14.00/İstanbul/16.30)

6- Hentbol Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final rövanşında Ardeşen Gençlik, deplasmanda İsveç'in Kristianstad takımıyla karşılaşacak.

(Kristianstad/18.00)

7- Hentbol Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Zağnosspor, İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımına konuk olacak.

(Gran Canaria/19.00)

8- Voleybol Efeler Ligi play-off turu çeyrek finali 3. maçları yapılacak. Ziraat Bankası ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor ile Maliye Piyango karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.30/İzmir/17.00)