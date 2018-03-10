FETÖ operasyonunda Gülen'in kuzeni gözaltında

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam'ın güncellenmesi" sözüne açıklık getirerek, "Kitabımız Kuran'ın her zaman söyleyecek sözü var. Ama bunlardan hareketle yapılan içtihadlar ve geliştirilen kurallar uygulamadaki karşılıkları zamana şartlara göre değişecektir. Zamanın değişmesi ile ahkamın da değişeceği inkar edilemez. Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?" dedi.