FETÖ operasyonunda Gülen'in kuzeni tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanlış bakarlarsa, iki parmağımız iki gözlerinde olur

Mersin'de gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Er, Rabia işaretinden önce bu kez Bozkurt işareti de yaptı. Erdoğan, "Suriye’de tek amacımız sınırlarımız boyunca terör örgütünü Suriye topraklarından söküp atmak. Böylece kendi güvenliğimizi tesis etmenin yanında yıllardır mağdur olan Suriyeli kardeşlerimizin ülkesine dönmesidir. Bana isim verdirtmesinler, biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz. Kimse bize yan bakmasın. Yanlış bakarlarsa, iki parmağımız iki gözlerinde olur." ifadelerini kullandı.