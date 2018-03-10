Beyaz Saray: Kuzey Kore verdiği sözleri tutmadığı sürece görüşme yok

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Beyaz Saray'daki basın brifinginde basın mensuplarının Kuzey Kore ile ilgili sorularını cevaplayan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesine dair değerlendirmelerde bulundu.
"Kuzey Kore tarafından dile getirilen sözler yerine getirilmedikçe söz konusu görüşme olmayacak." diyen Sanders, Kuzey Kore'den "somut" ve "doğrulanabilir" adımlar beklediklerini vurguladı.
Brifingin ardından Beyaz Saray'daki basın mensuplarına yazılı bir açıklama gönderen Sanders, "Trump ile Kim arasındaki görüşmenin yapılacağını, kendi sözlerinin 'görüşmenin ön şartlara bağlı olduğu şeklinde yorumlanmaması' gerektiğini" belirtti.
ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim'den daveti kabul ettiği ve ikilinin en geç mayıs ayı sonuna kadar bir araya geleceği bildirilmişti.
Söz konusu duyuruyu ilk olarak Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD'li yetkililerle görüşmesinin ardından Beyaz Saray'daki basın açıklamasıyla yapmıştı.
Chung, "Başkan Trump, kalıcı bir şekilde (Kore Yarımadası'nın) nükleerden arındırılması amacına ulaşmak için en geç mayıs sonuna kadar Kim Jong-un ile görüşeceğini söyledi. Kim ayrıca Kuzey Kore'nin bundan sonra herhangi bir nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulundu. Ayrıca ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını belirtti." ifadelerini kullanmıştı.
Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.
İki ülke heyetlerinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardığı anlaşma kapsamında olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmıştı.
PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın 9 Şubat'ta düzenlenen açılış törenine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong da katılmıştı. Ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen özel heyet, iki günlük ziyarette önceki gün akşam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yemekte bir araya gelmiş, Kim'in "yeniden birleşme" ve daha yakın ilişkiler tesis etme konusunda isteğini dile getirdiği kaydedilmişti.
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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesine ilişkin, "Kuzey Kore tarafından dile getirilen sözler yerine getirilmedikçe söz konusu görüşme olmayacak." ifadelerini kullandı
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