Mete Yarar: DEAŞ'ı attık, bugün DEAŞ konuşmuyoruz

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Afrin Neden Önemli?" başlıklı konferansa katılan Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Fırat Kalkanı Harekatı sonucunda oluşan ortamın bütün Afrin sorularına cevap verdiğini söyledi.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın çok zor bir zamanda yapıldığını dile getiren Mete Yarar, harekatın 15 Temmuz'un ardından 25 Ağustos 2016'da icra edildiğini anımsattı.
Harekat sayesinde bölgede terör örgütü üyesi kalmadığını ifade eden Yarar, şöyle konuştu:
"(Afrin'e neden gittik?) sorusunun cevabını, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve daha sonra gelinen dönemde ortaya koyduk. DEAŞ'ı attık, bugün DEAŞ konuşmuyoruz. Başka bir şey daha yaptılar. Orayı bir cehennemden bir cennete doğru dönüştürerek, bugün yaklaşık kendi mültecilerin bir kısmını günde 800, zaman zaman 100 kendi rızasıyla bir daha dönmemek üzere kendi ülkelerine dönecekleri bir vaha oluşturdular."
Suriye'de insanların güvenlik sorunu yaşamadan insani ihtiyaçların karşılanabildiği tek yerin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi olduğunu vurgulayan Mete Yarar, "Şu anda Suriye'deki insanlara, akşam kafasına bomba düşmeden, çocuğunun başına bir şey gelmeyeceğine inanarak ve hasta olduğunda çocuğunun sağlık merkezine götürebileceğini bilerek olanakları sağlayacak yer, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde gelinen noktadır. Aslında Afrin sorusunun tam cevabı bu." diye konuştu.
Terör örgütleriyle verilen mücadelede 1984 yılından beri 30 bin kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Yarar, "Yalnızca barikatlar döneminde şehit sayısı 700. Biz Suriye savaşına girmedik ama Suriye bize gelmişti. Biz Afrin'e girmeden önce Afrin'den gelen adamlar Beşiktaş'taki bombalı saldırıyı yaptı, 40 tane 23 ile 30 yaş arasında gencecik çevik kuvvet polislerimizi şehit etmişlerdi. Bu ülkedeki bir vatandaşımıza kefen biçmeye çalışanın mezarı hazırlansın." şeklinde konuştu.
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Güvenlik uzmanı Mete Yarar, "(Afrin'e neden gittik?) sorusunun cevabını, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve daha sonra gelinen dönemde ortaya koyduk. DEAŞ'ı attık, bugün DEAŞ konuşmuyoruz." dedi.
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