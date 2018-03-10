Macron ile Trump üç konuda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılacak görüşme, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek vergiler getirmesi ve Suriye'de insani kriz konularının ele alındığı bildirildi.
Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron'un ABD lideri Trump ile telefonda görüştüğü kaydedildi.
Görüşmede, Macron'un Trump'a, dün Beyaz Saray'dan yapılan ve ABD ile Kuzey Kore liderlerinin en geç mayıs ayında bir araya geleceği şeklindeki açıklamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtilen açıklamada, Fransız liderin uluslararası toplumun, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda talepkar bir diyalog kurmak için birlik olması gerektiğinin altını çizdiği vurgulandı.
İki liderin son günlerde ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında hoşnutsuzluklara neden olan uluslararası ticaret konusuna da değindiği ifade edilen açıklamada, Macron'un, "Uluslararası ticarette haksız rekabete neden olan hileli uygulamalarla mücadele hedefini paylaştığı", uluslararası ticaretin ortak kurallarının uygulanmasının önemi üzerinde durduğu bildirildi.
Macron'un, ABD tarafının çelik ve alüminyum ithalatına yönelik getirdiği ek vergilere ilişkin kaygıları Trump'a ilettiği belirtilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu vergilerin taraflar arasında "herkesin zararla çıkacağı ticaret savaşları başlatma riski oluşturduğu" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Macron'un "Avrupa, dünya ticaret kurallarına aykırı her türlü temelsiz uygulamaya, açık ve ölçülü bir şekilde karşılık verecektir." değerlendirmesi yer aldı.
Görüşmede ayrıca Suriye'deki krizin de ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, Macron'un Trump'a, Suriye'de insani yıkımın sona ermesi için net bir tavrın gerekli olduğu vurgusunu yaptığı belirtildi.
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılacak görüşme, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek vergiler getirmesi ve Suriye'de insani kriz konuları ele alındı
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