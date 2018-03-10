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Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195'e yükseldi
Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195'e yükseldi

TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3195 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195 oldu.

 



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