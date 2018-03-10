Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195'e yükseldi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.
Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195 oldu.
Van merkezli 10 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 zanlıdan 24'ünün tutuklandığı bildirildi
Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu NGS'nin inşaatına mart sonunca başlamak için hazırlıklar sürüyor
FETÖ'nün "hücre evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin daha tutuklanmasıyla, tutuklu sayısı 29'a yükseldi
İstanbul'da gece başlayan ve sabah da etkisini sürdüren sis zaman zaman ulaşımı olumsuz etkiledi.
TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3195 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi
Güvenlik uzmanı Mete Yarar, "(Afrin'e neden gittik?) sorusunun cevabını, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve daha sonra gelinen dönemde ortaya koyduk. DEAŞ'ı attık, bugün DEAŞ konuşmuyoruz." dedi.
"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan ve Fetullah Gülen'in amcasının oğlu olduğu belirtilen Kemalettin Gülen, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmesinin ardından savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Amerikalılarla, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldık. 19 Mart’ta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la görüşeceğim." dedi.
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine karar verildi.
Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşları, Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için Darıca'da oy kullanmaya başladı.
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil ve ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde düzenlenen terör saldırılarını kınadı.
Taksim Meydanı'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Kazancı yokuşunda polis geniş güvenlik önlemi aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 28 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığı bildirildi
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam'ın güncellenmesi" sözüne açıklık getirerek, "Kitabımız Kuran'ın her zaman söyleyecek sözü var. Ama bunlardan hareketle yapılan içtihadlar ve geliştirilen kurallar uygulamadaki karşılıkları zamana şartlara göre değişecektir. Zamanın değişmesi ile ahkamın da değişeceği inkar edilemez. Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?" dedi.