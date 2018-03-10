11:05, 10 Mart 2018 Cumartesi

İstanbul'da sis etkili oldu





İstanbul'da gece başlayan ve sabah da etkisini sürdüren sis zaman zaman ulaşımı olumsuz etkiledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul'da gece başlayan sis, sabah da etkisini sürdürdü. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde yoğunlaşan sis ulaşımı da olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin kısalmasına neden olan sis nedeniyle sürücüler D-100 ve TEM'de sis lambalarını yakarak yavaş ilerledi. Sis İstanbul Boğazı, Zeytinburnu'ndaki tarihi surlar ve çevresinde zaman zaman yoğunlaştı. Meteoroloji yetkilileri, etkisini yitiren sisin gece saatlerinde yeniden görülebileceğini ifade etti.

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