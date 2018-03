11:10, 10 Mart 2018 Cumartesi

ABD'de Trump'ın enerji planına direnen tek vali

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

New York eyaleti, ABD'nin federal kıyıları ve açık denizlerinin yüzde 90'ından fazlasının 2019-2024 döneminde petrol ve doğalgaz arama-üretim ve sondaj faaliyetlerine açılmasını öngören Trump planından muafiyet istedi.



New York Valiliğinden yapılan açıklamada, Trump'ın ocak ayında açıklanan Atlantik Okyanusu kıyılarında petrol ve doğalgaz araması, sondajı ve üretimine izin veren "Amerika'nın Açık Deniz Petrol ve Doğalgaz Potansiyelini Serbest Bırakmak" adlı 5 yıllık planının New York eyaleti ve kıyılarına zarar verileceği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin federal kıyıları ve açık denizlerinin yüzde 90'ından fazlasının 2019-2024 döneminde petrol ve doğalgaz arama-üretim ve sondaj faaliyetlerine açılmasının öngörüldüğü plana ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cuomo, şu ifadeleri kullandı:

"(2010'da) Meksika Körfezi'ni perişan eden petrol sızıntısı gibi yeni bir felakete karşı okyanuslarımızı korumak yerine, bu federal plan yeni bir felaketin ihtimalini artırıyor. Biz geleceğin temiz enerji ekonomisine ait olduğuna inanıyoruz. New York, Trump hükümetinin çevreye yaptıklarına karşı öncülük edecektir."

Ayrıca açıklamada, New York eyaletinin 22'si güneş enerjisi olmak üzere 26 büyük ölçekli yenilenebilir enerji projesi için 1,4 milyar dolarlık finansman sağlayacağı bildirildi.

Söz konusu miktarın ABD tarihinde tek bir eyalet tarafından yenilenebilir enerji alanında sağlanan en büyük finansman olduğu vurgulanan açıklamada, projelerin temiz enerji üreteceği, karbon emisyonlarını düşüreceği ve 430 binden fazla konuta elektrik sağlayacağı aktarıldı.

"Bu konuda adım atma görevi hepimize düşüyor"

Açıklamada, çevreci politikalarıyla tanınan eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore'un görüşlerine de yer verildi.

ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton döneminde Ocak 1993-Ocak 2001 tarihlerinde ülkenin 45. Başkan Yardımcısı olan Gore, şunları kaydetti:

"Vali Cuomo, iklim krizinin çözümüne yardımcı olmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için olağanüstü bir liderlik sergiliyor. Kendisinin vizyonu ve liderliği, bizi kirli ve yıkıcı fosil yakıtlara daha da bağımlı yapmaya çalışan Trump yönetiminin yaklaşımına tamamen zıtlık taşıyor. Şimdi, her zamankinden daha fazla, bu konuda adım atma görevi hepimize düşüyor."