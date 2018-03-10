Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:59, 10 Mart 2018 Cumartesi
Amerika
11:31, 10 Mart 2018 Cumartesi

  • Paylaş
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Kenya'da rahatsızlandı
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Kenya'da rahatsızlandı

Afrika turu kapsamında Kenya'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, sağlık problemi nedeniyle başkent Nairobi'deki ilk gün temaslarını iptal etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Steve Goldstein tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Tillerson'ın ülkesindeyken Kuzey Kore gibi önemli meseleler üzerine harcadığı yoğun tempo nedeniyle kendisini iyi hissetmediği, bu nedenle Kenya'daki ilk gün temaslarını iptal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Tillerson'ın rahatsızlığının çok ciddi olmadığı , iptal edilen ilk gün programlarının daha sonraki günlerde yeniden düzenlenebileceği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Afrika turu kapsamında Etiyopya'nın ardından bugün Kenya'ya gelmişti.

Pazartesi gününe kadar Kenya'da olması beklenen Tillerson, daha sonra Cibuti, Çad ve Nijerya'yı ziyaret edecek.



İlgili Konular Tillerson kenya ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
Yunanistan'da askeri yasak bölgede dolaşan iki Alman gazeteciye gözaltı
Yunanistan'da askeri yasak bölgede dolaşan iki Alman gazeteciye gözaltı

Biri kadın iki Alman gazeteci, Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın askeri yasak bölgede yakalandı
Goree Adası'ndaki tek cami için Türkiye'ye çağrı
Goree Adası'ndaki tek cami için Türkiye'ye çağrı

Senegal’in başkenti Dakar yakınlarında yer alan ve her köşesinde Batılıların köle ticareti izlerini taşıyan Goree Adası, Müslümanların adadaki tek ibadet yeri Goree Camisi'nin restore edilip büyütülmesi için Türkiye'den yardım bekliyor
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Kenya'da rahatsızlandı
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Kenya'da rahatsızlandı

Afrika turu kapsamında Kenya'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, sağlık problemi nedeniyle başkent Nairobi'deki ilk gün temaslarını iptal etti
ABD'de Trump'ın enerji planına direnen tek vali
ABD'de Trump'ın enerji planına direnen tek vali

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni enerji planından New York eyaletinin muaf tutulması için başvuru yapıldığını duyurdu
Suudi Arabistan İngiltere'den 48 savaş uçağı alıyor
Suudi Arabistan İngiltere'den 48 savaş uçağı alıyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile İngiltere Savunma Bakanı Williamson, Suudi Arabistan'ın İngiltere'den 48 savaş uçağı satın almasına ilişkin mutabakat zaptını imzaladı
Macron ile Trump üç konuda görüştü
Macron ile Trump üç konuda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılacak görüşme, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek vergiler getirmesi ve Suriye'de insani kriz konuları ele alındı
Beyaz Saray Kuzey Kore verdiği sözleri tutmadığı sürece görüşme yok
Beyaz Saray: Kuzey Kore verdiği sözleri tutmadığı sürece görüşme yok

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesine ilişkin, "Kuzey Kore tarafından dile getirilen sözler yerine getirilmedikçe söz konusu görüşme olmayacak." ifadelerini kullandı
ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 11 Mart'tan itibaren azalıyor
ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 11 Mart'tan itibaren azalıyor

ABD'de 11 Mart Pazar günü yerel saatle 02.00'de saatler 1 saat ileri alınacak. Böylece, Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat az olacak.
İsrailli vekilin quot Namazda 'İsrail ekber' deyin quot küstahlığına büyük
İsrailli vekilin "Namazda 'İsrail ekber' deyin" küstahlığına büyük tepki

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi mensubu Kish'in, Knesset'te Arap milletvekillerine hitaben, "Ben biliyorum ki siz namaz kıldığınızda 'Allah-u ekber' diyorsunuz. Sizin 'İsrail ekber' demeniz gerekiyor." şeklinde skandal sözlere imza atmasına büyük tepki var...
Kanada'dan Suriye için mutlak ateşkes çağrısı
Kanada'dan Suriye için mutlak ateşkes çağrısı

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Bibeau yayımladıkları ortak açıklama ile Suriye'de Doğu Guta'yı da içine alan "mutlak ve koşulsuz bir ateşkes" çağrısında bulundu.
Çin Devlet Başkanı Şi'den Trump'a övgü
Çin Devlet Başkanı Şi'den Trump'a övgü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'a "Kuzey Kore nükleer meselesini siyasi yollardan çözme iradesini takdirle karşıladığını" söylediği belirtildi.
Merkel'den ABD nin ek vergi kararına tepki
Merkel'den ABD′nin ek vergi kararına tepki

Almanya Başbakanı Merkel, "Ek vergilerin olması iyi değildir. Bunun sadece bir ülkeye değil, ekonomiye etkisi var. Nihayetinde herkes için zararlı olacağına inanıyoruz." dedi.
SMDK Başkanı Seyf istifa etti
SMDK Başkanı Seyf istifa etti

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Seyf, sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa etti.
Fransa Doğu Guta saldırılarını kınadı
Fransa Doğu Guta saldırılarını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Doğu Guta'daki saldırıların artmasını kınadı. Bakanlık, Duma yakınlarında Fransa tarafından desteklenen bir sağlık merkezinin saldırıların hedefi olduğunu açıkladı.
ABD artık kuruluş ayarlarına geri dönmeli'
'ABD artık kuruluş ayarlarına geri dönmeli'

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, ABD'nin Orta Doğu politikasını eleştirerek, "ABD'nin artık kuruluş ayalarına geri dönmesi gerekiyor." dedi.
İran ile Türkiye'deki sınır kapıları arasında ücretsiz servis
İran ile Türkiye'deki sınır kapıları arasında ücretsiz servis

Türkiye-İran kara sınırında bulunan Gürbulak ile Bazargan sınır kapıları arasındaki bir kilometrelik mesafede ücretsiz iki servis aracı hizmet verecek.

Haberler

ABD'de Trump'ın enerji planına direnen tek vali
ABD'de Trump'ın enerji planına direnen tek vali

Macron ile Trump üç konuda görüştü
Macron ile Trump üç konuda görüştü

Beyaz Saray: Kuzey Kore verdiği sözleri tutmadığı sürece görüşme yok
Beyaz Saray Kuzey Kore verdiği sözleri tutmadığı sürece görüşme yok

ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 11 Mart'tan itibaren azalıyor
ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 11 Mart'tan itibaren azalıyor

Çin Devlet Başkanı Şi'den Trump'a övgü
Çin Devlet Başkanı Şi'den Trump'a övgü

Merkel'den ABD′nin ek vergi kararına tepki
Merkel'den ABD nin ek vergi kararına tepki

'ABD artık kuruluş ayarlarına geri dönmeli'
ABD artık kuruluş ayarlarına geri dönmeli'

ABD, İran'a karşı Suriye'deki askeri varlığını artırıyor
ABD İran'a karşı Suriye'deki askeri varlığını artırıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 