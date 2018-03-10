Goree Adası'ndaki tek cami için Türkiye'ye çağrı

Ülkenin en eski yapılarından biri olan, 1822'de inşa edilen ve adadaki Müslümanların tek ibadet yeri Goree Camisi, adanın Dakar'a nazır sahil kısmında yer alıyor.
Ada sakinleri, halkın ibadet ihtiyacına kafi gelmeyen bu tarihi yapının Türk mimarisiyle buluşturularak büyütülmesini ve adadaki sembol yapılar arasında yer almasını Türkiye'den talep ediyor.
Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, yaptığı açıklamada, ada sakinlerinin yoğun talebi üzerine sorunu yerinde tespit etmek için buraya geldiğini belirtti.
Civaner, Türkiye'nin her yıl adada kurban faaliyeti yapan tek ülke olmasından dolayı halk nezdinde "bize ancak Türkiye yardım eder" konumuna geldiğine işaret etti.
Goree halkının caminin artık cemaatle namaz kılmak için dar geldiği ve büyütülmesi için büyükelçilikten yoğun talepte bulunduğunu söyleyen Civaner, "Türkiye hiçbir zaman Afrika insanının isteklerine kayıtsız kalmamıştır." dedi.
Civaner, Köle ticareti nedeniyle tarihte çok acılara sahne olmuş Goree Adası'nın ve o acıları bugün kalplerinde taşıyan Goreelilerin bağrına su serpmek için Türkiye'nin bu camiyi restore ettirip, büyütmek için elinden gelen çabayı göstereceğine inandığını vurguladı.
Caminin ibadet ihtiyacını tam karşılamadığına dikkati çeken Büyükelçi Civaner, şunları kaydetti:
"Maddi imkansızlıklar nedeniyle kadın ve erkek bölümleri tam ayrılmadığından özellikle cuma günlerinde herkes aynı yerde namaz kılmak zorunda kalıyor. İmam buranın genişletilmesi ve mümkünse çocuklara Kur'an öğretimi yapılması için caminin yanına bir külliyenin ek olarak yapılması talebinde bulundu. Camiyi ziyaret ettim, mimarisinin elden geçirilmesi gerekiyor. Tuvaletler ve abdestlikler hijyen kurallarına uygun değil, yeniden yapılması lazım."
Goree Adası'nın UNESCO tarafından dünya mirası listesine alındığını belirten Civaner, adanın tarihi öneminden dolayı çok ziyaretçi alan bir yer olduğunu vurguladı.
Civaner, "Burası dünyanın her yerinden turist alan bir ada. Cami böylesine önemli bir adaya yakışır şekilde Türk mimarisinin incelikleriyle restore edilip genişletilebilir. Bu çalışma hem ibadet için halka hizmet olur hem de gelenlere Türkiye'nin yardımseverliğini gösteren bir sembol olur." dedi.
Türkiye'nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) vasıtasıyla gerekli izinleri aldıktan sonra adaya yakışır şekilde restorasyon ve inşa çalışması yapabileceğine işaret eden Civaner, yapılacak işin çok fazla maliyet gerektirmediğini söyledi.
Goree Camisi imamı İsa Ba da adadaki tek ibadet yerinin orijinalinde ev olarak inşa edildiğini hatırlattı.
Daha sonra Müslüman olmayan sahibinin burayı cami olarak kullanılması için adadaki Müslümanlara bağışlandığını ifade eden Ba, "Ada halkı olarak bizim rüyamız bu küçük caminin bize yetecek hale getirilmesi." ifadesini kullandı.
İmam Ba, özellikle cuma günleri cemaatin kalabalık olmasından dolayı namaz kılınacak yer sıkıntısı yaşandığına dikkati çekerek, "Erkek ve kadın iç içe namaz kılmak zorunda kalıyoruz. Adada çocuklarımıza İslami eğitim verebileceğimiz bir medresemiz yok. Gelecek nesillerimiz Allah’ı ve İslam'ı bu medreseler vasıtasıyla tanıyacak." dedi.
Ba, yağmur yağdığında çatıdan caminin içine su damladığını belirterek, ayrıca caminin tek tuvaleti olduğunu, erkek ve kadınların aynı tuvaleti kullanmak zorunda kaldığını vurguladı. Ba, şöyle devam etti:
"Caminin morgu olmadığından birisi vefat ettiği zaman Dakar'a götürüyoruz. Allah, Türkiye’yi buraya getirdi. Eğer buraya yardım ederseniz bütün dünyaya yardım etmiş sayılırsınız çünkü bu ada dünya mirası listesinde yer alıyor. Türkiye ihtiyaç anında Senegal’den yardımını esirgemeyen bir ülke."
Öte yandan cami cemaatinden Muhammed Lamin Gueye de köle adasındaki kadın ve kız çocuklarının cuma günü dışında camiye gelemediklerini kaydetti.
Gueye, özellikle cuma günü adaya gelen ziyaretçi sayısının fazlalığından dolayı camide namaz kılmakta zorlandıklarını anlattı.
Cami cemaatinden İbrahim Thiam da Senegal yönetiminin böyle bir isteği makul karşılayacağına inancını dile getirdi.
Thiam, Türkiye'nin buraya yapacağı yardımın ada halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılanacağını belirterek, "Türkiye'nin burada yapacağı çalışma adaya prestij kazandıracaktır." diye konuştu.
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Senegal’in başkenti Dakar yakınlarında yer alan ve her köşesinde Batılıların köle ticareti izlerini taşıyan Goree Adası, Müslümanların adadaki tek ibadet yeri Goree Camisi'nin restore edilip büyütülmesi için Türkiye'den yardım bekliyor
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