12:22, 10 Mart 2018 Cumartesi

10 ildeki PKK/KCK operasyonunda 24 tutuklama





Van merkezli 10 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 zanlıdan 24'ünün tutuklandığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Van merkezli 10 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 24'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü koordinesinde terör örgütüne yönelik Van, Kocaeli, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'da düzenlenen, "Şehit Jandarma Er Kazım Dayanır" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 33 zanlının işlemleri tamamlandı. Gürpınar ilçesinde adliyeye sevk edilen zanlılardan 24'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Van merkezli 10 ilde 6 Mart'ta düzenlenen terör operasyonunda, biri kurusıkı olmak üzere iki tabanca, 74 kurusıkı tabanca fişeği, iki fotoğraf makinesi, 26 cep telefonu, 21 sim kart, 68 CD, propaganda içerikli 31 kitap, bilgisayar, 4 taşınabilir bellek, hard disk ve 6 hafıza kartı ele geçirilmişti.

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