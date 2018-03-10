12:35, 10 Mart 2018 Cumartesi

Yunanistan'da askeri yasak bölgede dolaşan iki Alman gazeteciye gözaltı





Biri kadın iki Alman gazeteci, Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın askeri yasak bölgede yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın askeri yasak bölgede yakalanan iki Alman gazetecinin yakalanarak, gözaltına alındığı bildirildi. Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin haberine göre, sınırdaki Dimetoka bölgesinde Alman kanalı ARD için çalıştıklarını belirten iki kişi gözaltına alınarak, savcılığı götürüldü. Yaşları 31 ve 33 olan biri kadın iki Alman için Atina'daki Almanya Büyükelçiliğinin harekete geçtiği belirtildi. Öte yandan gazetecilerin polise ifadelerinde Almanya'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla dönüş yapan Türklere ilişkin bir haber üzerine çalıştıklarını söyledikleri kaydedildi.

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