Microsoft'tan siber güvenlik için 1 milyar dolarlık bütçe

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, yaptığı açıklamada, 1975'te kurulan Microsoft'un Türkiye'de 1993'ten beri faaliyetlerini sürdürdüğünü ve 300-350 istihdam sağladığını söyledi.
Microsoft'un çeyrek asırdır dijital dönüşümün önderi olmaya çalıştığına işaret eden Kansu, "Hem kamuda hem özel sektörde bütün kurumları yeni teknolojilerle buluşturan, onları dönüştüren bir şirket olmaya çalıştık bu 25 yıl içerisinde. Herkesin yoğunlukla kullandığı Windows ve Office gibi ürünlerimizle Türkiye'de dijital farkındalığıyla yazılım ve teknoloji farkındalığını arttırmaya çalıştık." diye konuştu.
Bankacılıktan üretime, lojistikten turizme kadar çeşitli sektörlerde projelere imza attıklarını hatırlatan Kansu, 2 bin start-up'ı da desteklediklerini, genç girişimcileri daha fazla desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
Kansu, gelişen teknolojiyle bulut bilişime büyük öncelik verdiklerini vurgulayarak, "Bulut bilişimin geleceğin teknolojisi olduğuna inanıyoruz. Yapay zekanın, öğrenen sistemlerin, nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilerin hep bulutta çalıştığını görüyorsunuzdur. Microsoft olarak bu alanda lider, önde giden şirketlerden biriyiz. Bunun Türkiye'de de yaygınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Bulut teknolojilerinin demokratikleşme sağladığına inandıklarını belirten Kansu, gelişmiş ülkelerdeki teknolojilerin aynısının Türkiye'de kullanılabilmesine imkan sunarak eşitlik sağladığını, o nedenle Türkiye'nin ilerleyişi için bu teknolojinin önemli olduğunu anlattı.
Kansu, bulut bilişim, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi teknolojinin sıcak konularında birçok yatırımları olduğunu belirterek, şöyle devam etti.
"Örneğin, belediyeciliğin teknolojik dönüşümüyle ilgili bir projemiz oldu. Fatih Belediyesinde bir start-up'ımızla yaptığımız bir çalışma. Çöp konteynırlarının içerisine sensörler koyuldu. Çöp toplayan kamyonlar, kendi araçları içerisindeki ekranlardan hangi çöp konteynırlarının dolu olduğunu görerek bir rota çizmek vasıtasıyla bir tek onlara gidip dolu olanları alıyorlar. Böylece hem trafik sıkışıklığına sebep olmuyor, hem de zamandan, maliyetten, yakıttan tasarruf ediyorlar. Bu büyük bir fayda sağladı."
e-Devlet uygulamalarının çoğunda Microsoft teknolojilerinin kullanıldığına da dikkati çeken Kansu, nüfus ve vatandaşlıkla ilgili hizmetlerinin yanı sıra hac kurasında da bu teknolojilerin kullanıldığını anlattı.
Kansu, Microsoft'un siber güvenliğe ilişkin yatırımlarına da değinerek, "Sadece siber güvenlikle ilgili 1 milyar dolardan fazla araştırma geliştirme yapıyoruz. Microsoft uzun yıllardır ürünlerin daha geliştirilmesi safhasında güvenliği birinci öncelik olarak koyuyor, bütün diğer özellikler bu güvenlik ana prensibi çerçevesi içerisinde inşa ediliyor." diye konuştu.
Türkiye'de dijital dönüşümün birçok sektörde başladığına dikkati çeken Kansu, ancak yapılması gereken çok şey olduğunu, hizmetlerin modernleştirilmesine önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.
Bu noktada farkındalığın çok önemli olduğunun altını çizen Kansu, "Yeni teknolojilerden korkmamak çok önemli. Bulut bilişim gibi teknolojilerin kullanılması benim açımdan kritik. Dijital dönüşüm stratejimizin olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.
Teknoloji şirketi Microsoft'un siber güvenliğe ilişkin 1 milyar dolarlık bütçe ayırdığı bildirildi
Çinli firma Baidu, geliştirdiği yapay zekayı Google’a bir sesli cevap dosyası göndererek duyurdu.
Konya'da, Akınsoft isimli yazılım firmasınca kurulan "AkınRobotics" fabrikasında üretilen "insansı" robotlar, Savunma Sanayii Müsteşarlığının projesine talip oldu
Çin’in iletişim uydusu filosunu güncelleyerek yer temelli iletişim ağının yerini alacağını, dünyanın herhangi bir yerine iletişim hizmetleri sunabileceğini belirtti.
ASELSAN tarafından tasarlanıp üretilen UMAS'ın, deniz araçlarında gizli haberleşme için kullanılması planlanıyor.
NASA'nın dünyanın en gelişmiş meteoroloji uydularından birini fırlattığı bildirildi
Çinli bilim adamları, insanların biyolojik yaşını belirlemeyi sağlayan bir test üretti
Yeni keşif, Ay'da suyun yalnızca kutup bölgelerinde bulunduğu ve miktarının değişkenlik gösterdiği yönündeki yaygın teorileri yalanlıyor.
Kepler Uzay Teleskobunun tespit ettiği 275 yeni gök cisminin 149'unun öte gezegen olduğu doğrulandı. Öte gezegenlerden 95'inin varlığı ilk kez keşfedildi
Casper 2018 yılı içinde Türkiye'de ilk ayağını başlatacağı akıllı telefon üretiminin tamamını önümüzdeki senelerde Türkiye'de gerçekleştirmeyi planlıyor
Konya'da bir yazılım firması bünyesindeki AkınRobotics tarafından üretilen yerli insansı robot ADA GH5'ler, "Erik Dalı" oynuyor, mangal yapıyor, ev işlerine yardım ediyor
İsveç'in Östergötland bölgesindeki bir kazıda 8 bin yıllık kafataslarının olduğu mezar bulundu
NanoMagnetics Instruments'in "Hall Etkisi Ölçüm Sistemi", Hindistan NASA'sı SAC tarafından yeni teknolojilerin üretiminde kullanılacak
TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Şen, "Yerli ekonomiyi destekleme noktasında ürünlerin akreditasyonuna yönelik bir laboratuvar kurmaya çalışıyoruz" dedi
TÜRKPATENT Başkanı Asan, "Avrupa Patent Ofisine son 3 yılda yapay zeka ve Endüstri 4.0 ile ilgili yapılan başvurularda yüzde 56'lık artış var" dedi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal'ın Başakşehir'de başlattığı Living Lab Projesi, kent genelinde yaygınlaştırılacak