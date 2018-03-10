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Barajlardaki doluluk oranında son durum
Barajlardaki doluluk oranında son durum

Son dönemdeki yağışlar, İstanbul'dak 10 barajın doluluk oranını yüzde 90.25'e yükseltti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, kentte su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 90.25'e ulaştı.

Istrancalar, Kazandere ve Ömerli'de doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, Terkos 99.80, Alibeyköy 96.61, Darlık 94.28 ve Papuçdere de yüzde 92.89 oranında doldu.

Büyükçekmece'de yüzde 87.30 oranında doluluk görülürken, Elmalı yüzde 57.97 ve Sazlıdere ise yüzde 43.65'te kaldı.

Geçen yıl mart ayında barajlardaki doluluk oranı yüzde 88.44 iken bu yılın aynı ayında bu oran yüzde 90.25'e çıkarak 12 ayın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Yıllara göre ise barajlar 2010'da 98.60, 2011'de 93.10, 2012'de 90.73 ve 2015'te 94.94'lük doluluk oranına ulaşırken, bu yıl gerçekleşen yüzde 90.25'lik doluluk oranıyla 2018 ise doluluk oranının en yüksek olduğu 5. yıl olarak dikkati çekti.

Böylece 2018'te barajlardaki su miktarı da 783 milyon 96 bin metreküpe yükseldi.



İlgili Konular barajlardaki doluluk oranı İSKİ
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