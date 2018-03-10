14:07, 10 Mart 2018 Cumartesi

Doğu Guta'da rejimin yıktığı camide ezanlar susmuyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin düzenlediği şiddetli saldırılar sırasında yıkılan Doğu Guta'daki Huzeyfe Camisinin 20 yıllık müezzini Ebu Gassan, enkaz haline gelen camide ezan sesinin kesilmesine izin vermiyor. Devam eden abluka ve şiddetli saldırılar nedeniyle harabeye dönen sokaklarda yıkıntıların arasından geçerek Huzeyfe Camisine gelen Ebu Gassan, 5 vakit ezan okumaya ve tek başına da olsa namazlarını burada kılmaya devam ediyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, abluka altında tuttukları Doğu Guta'ya hava ve karadan düzenlediği şiddetli saldırılar, pek çok sivilin yaşamını yitirmesine neden olurken çok sayıda ev, bina ve camiyi de yerle bir etti.

Yıllarca ilim ve ibadete ev sahipliği yapan Doğu Guta'daki pek çok tarihi camiden biri olan Huzeyfe Camisi, 19 Şubat'tan itibaren şiddetlenen rejim saldırıları sonrasında minaresi, mihrabı ve dış duvarlarının büyük kısmı yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

YIKILAN CAMİDEN GÜNDE BEŞ VAKİT EZAN SESİ YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Huzeyfe Camisinde yaklaşık 20 yıl boyunca müezzinlik yapan Ebu Gassan lakaplı Muhammed Selilo, hâlihazırda yerle bir olan mihrabın önünde güzel sesiyle günde beş vakit ezan ve sela okumayı sürdürüyor.

Devam eden saldırılar nedeniyle boşalan sokaklardan geçerek günde beş vakit caminin yolunu tutan Ebu Gassan, tek başına da olsa namazını camide, yıkıntılar ortasında eda ediyor.

CEMAATSİZ KALAN CAMİDE TEK BAŞINA NAMAZ KILIYOR

Ebu Gassan, yaklaşık 20 yıldır namazlarını kıldığı ve neredeyse her vakit ezan okuduğu bu caminin yerle bir olmasının çok üzücü olduğunu söyledi.

Huzeyfe Camisinin bir zamanlar her vesileyle bölge halkının bir araya geldiği bir buluşma noktası olduğunu anlatan Ebu Gassan, "Camide bölge halkıyla bir araya gelir, namazlarımızı kılar, Kur'an okur, zikir çeker ve sohbetler ederdik. Ramazan aylarında teravihlerin kılındığı bu camide Kur'an-ı Kerim okuma dersleri verirdik." dedi.

"HER YERİ BOMBALADILAR, KİLİSELERİ BİLE VURDULAR"

Ebu Gassan, iç savaşın başlamasıyla birlikte rejim güçlerinin Doğu Guta'daki ibadet yerlerini de hedef almaktan çekinmediğini belirterek, "Her yeri bombaladılar, kiliseleri bile vurdular." diye konuştu.

Saldırılar nedeniyle insanların Doğu Guta'yı terk etmek zorunda kaldığını dile getiren Ebu Gassan, şunları söyledi:

"Bu cami 1989 yılında yeniden inşa edildi. Benim için çok güzel anılarla dolu olan burayı, saldırılara rağmen terk edemedim. Burada sadece ben kaldım diyebilirim."

"REJİM VE RUSLARIN RASTGELE SALDIRILARINDA GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ CAMİ YERLE BİR OLDU"

Ömrünün geçtiği bu camiyi çok sevdiğini ve aralarında güçlü bir bağ olduğunu vurgulayan Ebu Gassan, şöyle konuştu:

"Rejim ve Rusların rastgele saldırılarında gördüğünüz gibi cami yerle bir oldu. Ama inanın her zaman buraya geliyorum, tek başıma da olsam gelip namazımı burada kılıyorum. Caminin yıkılması günde beş vakit buraya gelip ezan okumama ve namazlarımı burada kılmama engel değil. İnsan hatıralarından ve doğduğu topraktan hiçbir zaman vazgeçemiyor."