Doğu Guta'da rejimin yıktığı camide ezanlar susmuyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin düzenlediği şiddetli saldırılar sırasında yıkılan Doğu Guta'daki Huzeyfe Camisinin 20 yıllık müezzini Ebu Gassan, enkaz haline gelen camide ezan sesinin kesilmesine izin vermiyor. Devam eden abluka ve şiddetli saldırılar nedeniyle harabeye dönen sokaklarda yıkıntıların arasından geçerek Huzeyfe Camisine gelen Ebu Gassan, 5 vakit ezan okumaya ve tek başına da olsa namazlarını burada kılmaya devam ediyor.
Esed rejimi ve destekçilerinin, abluka altında tuttukları Doğu Guta'ya hava ve karadan düzenlediği şiddetli saldırılar, pek çok sivilin yaşamını yitirmesine neden olurken çok sayıda ev, bina ve camiyi de yerle bir etti.
Yıllarca ilim ve ibadete ev sahipliği yapan Doğu Guta'daki pek çok tarihi camiden biri olan Huzeyfe Camisi, 19 Şubat'tan itibaren şiddetlenen rejim saldırıları sonrasında minaresi, mihrabı ve dış duvarlarının büyük kısmı yıkılarak kullanılamaz hale geldi.
Huzeyfe Camisinde yaklaşık 20 yıl boyunca müezzinlik yapan Ebu Gassan lakaplı Muhammed Selilo, hâlihazırda yerle bir olan mihrabın önünde güzel sesiyle günde beş vakit ezan ve sela okumayı sürdürüyor.
Devam eden saldırılar nedeniyle boşalan sokaklardan geçerek günde beş vakit caminin yolunu tutan Ebu Gassan, tek başına da olsa namazını camide, yıkıntılar ortasında eda ediyor.
Ebu Gassan, yaklaşık 20 yıldır namazlarını kıldığı ve neredeyse her vakit ezan okuduğu bu caminin yerle bir olmasının çok üzücü olduğunu söyledi.
Huzeyfe Camisinin bir zamanlar her vesileyle bölge halkının bir araya geldiği bir buluşma noktası olduğunu anlatan Ebu Gassan, "Camide bölge halkıyla bir araya gelir, namazlarımızı kılar, Kur'an okur, zikir çeker ve sohbetler ederdik. Ramazan aylarında teravihlerin kılındığı bu camide Kur'an-ı Kerim okuma dersleri verirdik." dedi.
Ebu Gassan, iç savaşın başlamasıyla birlikte rejim güçlerinin Doğu Guta'daki ibadet yerlerini de hedef almaktan çekinmediğini belirterek, "Her yeri bombaladılar, kiliseleri bile vurdular." diye konuştu.
Saldırılar nedeniyle insanların Doğu Guta'yı terk etmek zorunda kaldığını dile getiren Ebu Gassan, şunları söyledi:
"Bu cami 1989 yılında yeniden inşa edildi. Benim için çok güzel anılarla dolu olan burayı, saldırılara rağmen terk edemedim. Burada sadece ben kaldım diyebilirim."
Ömrünün geçtiği bu camiyi çok sevdiğini ve aralarında güçlü bir bağ olduğunu vurgulayan Ebu Gassan, şöyle konuştu:
"Rejim ve Rusların rastgele saldırılarında gördüğünüz gibi cami yerle bir oldu. Ama inanın her zaman buraya geliyorum, tek başıma da olsam gelip namazımı burada kılıyorum. Caminin yıkılması günde beş vakit buraya gelip ezan okumama ve namazlarımı burada kılmama engel değil. İnsan hatıralarından ve doğduğu topraktan hiçbir zaman vazgeçemiyor."
FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Mecdelani, ABD'nin "Gazze'deki ekonomik durumu görüşmek üzere Beyaz Saray'da yapılması planlanan toplantıya katılmaları" için yaptığı daveti reddettiklerini duyuldu
Japonya'nın güneybatısında 1 Mart'tan bu yana faal durumda bulunan Shinmoe Yanardağı'nda güçlü patlamalar meydana geldi.
İran, Londra Büyükelçiliğine yönelik saldırıya polisin çok geç müdahale ettiğini savunarak, İngiltere polisini uluslararası kurallara riayet etmemekle itham etti
ABD'de Florida Valisi Rick Scott, tüfek satışlarına yeni kısıtlamalar getiren ve bazı öğretmenlerin silahlandırılmasını öngören okul güvenliği yasasını onayladı.
Ada ülkesi Mauritius'un ilk kadın Devlet Başkanı Gurib-Fakim'in, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından istifa kararı aldığı bildirildi
Doğu Guta'da Esed rejiminin harabeye çevirdiği Huzeyfe Camisinde günde beş vakit ezan sesi yükseliyor
Afrin ilçe merkezine bağlı Kurt Farmez köyü sakinleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında köylerini teröristlerden arındıran ÖSO mensubu akrabalarıyla buluştu
Katar'ın, hava sahasını ihlal ettikleri gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet ettiği belirtildi
Biri kadın iki Alman gazeteci, Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın askeri yasak bölgede yakalandı
Senegal’in başkenti Dakar yakınlarında yer alan ve her köşesinde Batılıların köle ticareti izlerini taşıyan Goree Adası, Müslümanların adadaki tek ibadet yeri Goree Camisi'nin restore edilip büyütülmesi için Türkiye'den yardım bekliyor
Afrika turu kapsamında Kenya'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, sağlık problemi nedeniyle başkent Nairobi'deki ilk gün temaslarını iptal etti
New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni enerji planından New York eyaletinin muaf tutulması için başvuru yapıldığını duyurdu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile İngiltere Savunma Bakanı Williamson, Suudi Arabistan'ın İngiltere'den 48 savaş uçağı satın almasına ilişkin mutabakat zaptını imzaladı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılacak görüşme, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek vergiler getirmesi ve Suriye'de insani kriz konuları ele alındı
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesine ilişkin, "Kuzey Kore tarafından dile getirilen sözler yerine getirilmedikçe söz konusu görüşme olmayacak." ifadelerini kullandı
ABD'de 11 Mart Pazar günü yerel saatle 02.00'de saatler 1 saat ileri alınacak. Böylece, Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat az olacak.