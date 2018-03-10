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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanlış bakarlarsa, iki parmağımız iki gözlerinde olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanlış bakarlarsa, iki parmağımız iki gözlerinde olur

Mersin'de gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Er, Rabia işaretinden önce bu kez Bozkurt işareti de yaptı. Erdoğan, "Suriye’de tek amacımız sınırlarımız boyunca terör örgütünü Suriye topraklarından söküp atmak. Böylece kendi güvenliğimizi tesis etmenin yanında yıllardır mağdur olan Suriyeli kardeşlerimizin ülkesine dönmesidir. Bana isim verdirtmesinler, biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz. Kimse bize yan bakmasın. Yanlış bakarlarsa, iki parmağımız iki gözlerinde olur." ifadelerini kullandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Mersin Olağan Kongresi öncesi salon dışında toplanan halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi; 

"Şu an itibarıyla yaklaşık 850 kilometrekare bizim kontrolümüz altında. Hedef, 2 bin kilometrekareyi kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola harman ola. Ona da devam edeceğiz. Onun da hesabını ayrıca yapıyoruz. Niye? Bizim derdimiz topraklar değil, bizim derdimiz oradaki teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa biz oradayız."

'Sefer görev emri'ni bir kez daha hatırlatan Erdoğan, "Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz" dedi.

"SİZ KAÇACAKSINIZ BİZ KOVALAYACAĞIZ"

Terörle mücadelenin süreceği mesajını veren Erdoğan, "Birisi kaçmış gitmiş Pensilvanya'ya, öbürü gitmiş Almanya'ya, öbürü Hollanda, öbürü şurada, öbürü burada... Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız" diye konuştu.

Ardından partisinin Mersin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle;

"Tüm bu hizmetleri bay Kemal duymuyor. Çiftçileri aç bıraktınız diyor. Hesap ve rakamlar ortada. Bay Kemal sen hesap uzmanı olarak kalmışsın daha da ileri gidememişsin.

3213 terörist etkisiz hale getirildi, Afrin'e girdik, giriyoruz. Afrin alındığı anda sahiplerine teslim edilecek. Askerimizle iftihar ediyoruz.

"YANLIŞ BAKARLARSA, İKİ PARMAĞIMIZ İKİ GÖZLERİNDE OLUR"

"Suriye’de tek amacımız sınırlarımız boyunca terör örgütünü Suriye topraklarından söküp atmak. Böylece kendi güvenliğimizi tesis etmenin yanında yıllardır mağdur olan Suriyeli kardeşlerimizin ülkesine dönmesidir. Bana isim verdirtmesinler, biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz. Kimse bize yan bakmasın. Yanlış bakarlarsa, iki parmağımız iki gözlerinde olur. Bunlar zannettiler ki, biz doğudan batıya ilerleyelim, Türkiye izleyelim. Geç o işi geç, o senin dediğin Türkiye eskide kaldı."



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