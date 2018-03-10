Florida valisinden öğretmenlerin silahlandırılması yasasına onay

ABD'de Florida Valisi Rick Scott, 20 yıldır silah dostu Cumhuriyetçi milletvekilleri tarafından yönetilen Florida'da hafta içinde eyalet senatosu ve meclisi tarafından kabul edilen yasayı, üç hafta önceki okul saldırısı kurbanlarının ailelerinin yanında imzaladı.
Rick Scott, yasanın, "kamu güvenliği ihtiyacıyla bireysel hakları dengelediğini" savunarak, "tüm ülke için yönetimin hızlı hareket edebileceğine örnek bir yasa olduğunu" ifade etti. Scott, öte yandan yasada geçen ve mecburi tutulmayan muhafız programı konusunda hala "ikna olmadığını" dile getirdi.
Florida Valisi, gençlere hitaben "Eyaletimizi değiştirmemize yardım ettiniz. Fark yarattınız. Gurur duymalısınız." diye konuştu.
Kızını okul saldırısında kaybeden velilerden Tony Montalto, kurbanların aileleri adına yaptığı açıklamada, "Korkunç okul şiddetinin gelecekteki eylemlerini önlemeye gelirsek, bu o yolculuğun başlangıcı. Bu gelişme için feci bir bedel ödedik." dedi.
BBC'nin haberine göre, yasanın imzalanmasının hemen ardından Ulusal Tüfek Derneği (NRA), Florida eyaletine dava açtı. Dava dilekçesinde, yasanın, ABD Anayasası'nı ihlal ettiği savunuluyor.
Tüfek satın alma yaşını 18'den 21'e çıkaran, silah satışına bekleme süresi getiren, bazı okul çalışanlarının ve çok sayıda öğretmenin güvenlik eğitimi alması ve okul bölgesinin programa katılmasını kabul etmesi halinde silah taşımasına izin veren yasa, ayrıca okullar için yeni rehberlik ve danışma programları oluşturulmasını, öğrenci ve öğretmenlerin okullara yönelik tehditleri haber vereceği bir ihbar hattı kurulmasını, okul, polis ve diğer kurumlar arasında iletişimi artırmayı öngörüyor.
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ABD'de Florida Valisi Rick Scott, tüfek satışlarına yeni kısıtlamalar getiren ve bazı öğretmenlerin silahlandırılmasını öngören okul güvenliği yasasını onayladı.
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