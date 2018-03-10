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İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde 'Doğu Guta' protestosu
İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde 'Doğu Guta' protestosu

Suriye Dernekler Platformu üyeleri, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Suriye rejiminin Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırıları protesto etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beyoğlu Tepebaşı'nda bulunan İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan gruptakiler, "Guta'da siviller katlediliyor", "Guta'daki sivilleri kurtarın", "Guta'nın umudu sizlersiniz" şeklinde dövizler taşıdı. Çeşitli sloganlar atan gruptakiler, "Doğu Guta"ya karşı sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

Suriye Dernekler Platformu Başkanı Dr. Mehdi Davut, burada yaptığı konuşmada, Doğu Guta'daki kuşatmanın kaldırılmasına ve sivillerin öldürülmesine son verilmesi gerektiğini söyledi.

Esed ve Rusya rejiminin, kimyasal, misket ve fosfor bombaları kullanarak sivilleri öldürdüğünü dile getiren Davut, "Guta'da son bir ay içerisinde bin 200 kişi öldürülmüştür. Rusya ve Esed rejimi, kimyasal, misket ve fosfor bombaları kullanarak savaş suçu işliyor. Suriyeli dernekler olarak dünyanın gerçekleştirilen sivil katliamlarına sessiz kalmaması gerektiğini haykırıyoruz." şeklinde konuştu.

Son bir ay içinde katledilen bin 200 kişinin çoğunluğunun kadınlar ve çocuklar olduğunu, 5 binden fazla yaralının bulunduğunu aktaran Davut, "Yüzlerce kişi hala enkazların altında yatmakta. Esed, hastane, cami, okul ayrımı yapmadan her şeyi bombalıyor. Tek amacı, oradaki sivilleri öldürerek, mücadele eden insanlara baskı oluşturmaktır. Guta direnişi, Suriye direnişidir." ifadelerini kullandı.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünyadaki tüm uluslararası kuruluşlara seslendiklerini dile getiren Mehdi Davut, şunları kaydetti:

"Esed rejimi gitmeli. Rusya ve İran milisler Suriye'yi terk etmeli. Suriye halkı ülkesine dönmeli ve Guta halkı yerinden yurdundan çıkartılmamalıdır. Ülkeyi terk etmesi gereken yabancı milisler ve Esed askerleridir. Acilen sağlık malzemeleri başta olmak üzere her türlü insani yardım Guta'ya gönderilmelidir."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.



İlgili Konular Doğu Guta esed Suriye
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