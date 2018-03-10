Yemen'de difteri salgınına karşı çocuklara aşı kampanyası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yemen'de difteri salgınına karşı 2 milyondan fazla çocuğu kapsayan "aşı kampanyası" başlatıldı.

Aden'de başlatılan kampanyanın açılış törenine, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yerel sorumluların yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) temsilcileri de katıldı.

Yemen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali el-Velidi, kampanyanın ülkede Aden, Taiz, Hudeyde, İbb ve Sana başta olmak üzere 11 ilin 39 ilçesinde, 6 aylık bebeklerden 15 yaşındaki çocuklara kadar 2 milyon 666 çocuğun aşılanmasını amaçladığını söyledi.

DSÖ ve UNICEF'in yanı sıra Dünya Bankası tarafından finanse edilen kampanyanın, hedef bölgelerdeki sabit ve mobil aşı ekipleri aracılığıyla sağlık tesisleri, okullar ve geçici alanlarda gerçekleştirileceğini ifade eden Velidi, 24 Şubat 2018 tarihine kadar ülkedeki 20 kentin 68 ilçesinde bin 172 difteri vakası tespit edildiğini, 72 kişinin ise salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

Husilerin fitilini ateşlediği çatışmaların yol açtığı zor şartların ülkede çevre, sağlık sorunlarının ve salgın hastalıkların artmasına neden olduğunu kaydeden Velidi, "Hastalık başladığında aşı kampanyası yapılması planlandı ancak darbeci milisler bunu geciktirdi." dedi.

Velidi, ebeveynlere sağlık ekipleriyle iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği meşru hükümet ile Husiler arasında yaklaşık 3 yıldır şiddetli çatışmalara sahne olan Yemen, difterinin yanı sıra kolera salgınıyla da mücadele ediyor.