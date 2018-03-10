Yemen'de difteri salgınına karşı çocuklara aşı kampanyası

Yemen'de difteri salgınına karşı 2 milyondan fazla çocuğu kapsayan "aşı kampanyası" başlatıldı.
Aden'de başlatılan kampanyanın açılış törenine, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yerel sorumluların yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) temsilcileri de katıldı.
Yemen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali el-Velidi, kampanyanın ülkede Aden, Taiz, Hudeyde, İbb ve Sana başta olmak üzere 11 ilin 39 ilçesinde, 6 aylık bebeklerden 15 yaşındaki çocuklara kadar 2 milyon 666 çocuğun aşılanmasını amaçladığını söyledi.
DSÖ ve UNICEF'in yanı sıra Dünya Bankası tarafından finanse edilen kampanyanın, hedef bölgelerdeki sabit ve mobil aşı ekipleri aracılığıyla sağlık tesisleri, okullar ve geçici alanlarda gerçekleştirileceğini ifade eden Velidi, 24 Şubat 2018 tarihine kadar ülkedeki 20 kentin 68 ilçesinde bin 172 difteri vakası tespit edildiğini, 72 kişinin ise salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.
Husilerin fitilini ateşlediği çatışmaların yol açtığı zor şartların ülkede çevre, sağlık sorunlarının ve salgın hastalıkların artmasına neden olduğunu kaydeden Velidi, "Hastalık başladığında aşı kampanyası yapılması planlandı ancak darbeci milisler bunu geciktirdi." dedi.
Velidi, ebeveynlere sağlık ekipleriyle iş birliği yapma çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği meşru hükümet ile Husiler arasında yaklaşık 3 yıldır şiddetli çatışmalara sahne olan Yemen, difterinin yanı sıra kolera salgınıyla da mücadele ediyor.
Afganistan'ın Balabuluk ilçesinde, Taliban üyelerinin güvenlik güçlerine ağır silahlarla düzenlediği saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
Irak Parlamentosu Ulusal İttifak Milletvekili Casim Muhammed, ''Kerkük'te kamu kuruluşlarının çalışmalarına gölge düşürüp, yerel hükümeti pasif göstermeye çalışıyorlar.'' dedi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının Aplıç’ın güney kısmındaki 2,5 kilometre civarındaki yolun henüz tamamlanmadığını belirterek Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki yetkililere "çalışmaları hızlandırın" çağrısında bulundu.
Kolombiya'da silahlara veda eden eski gerilla organizasyonu FARC siyasete ilk adımını atıyor. FARC, yarın 37 milyon seçmenin sandık başına çağrıldığı genel seçimlere katılacak.
Iraklı Şii din adamı Şirazi'nin İran'da gözaltına alınması, Kerbela'da protesto edildi
Yemen'de, Aden, Taiz, Hudeyde, İbb ve Sana başta olmak üzere 11 ilin 39 ilçesinde, difteri salgınına karşı çocuklar için 2 milyon 666 çocuğun aşılanması amaçlanıyor
FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Mecdelani, ABD'nin "Gazze'deki ekonomik durumu görüşmek üzere Beyaz Saray'da yapılması planlanan toplantıya katılmaları" için yaptığı daveti reddettiklerini duyuldu
Japonya'nın güneybatısında 1 Mart'tan bu yana faal durumda bulunan Shinmoe Yanardağı'nda güçlü patlamalar meydana geldi.
İran, Londra Büyükelçiliğine yönelik saldırıya polisin çok geç müdahale ettiğini savunarak, İngiltere polisini uluslararası kurallara riayet etmemekle itham etti
ABD'de Florida Valisi Rick Scott, tüfek satışlarına yeni kısıtlamalar getiren ve bazı öğretmenlerin silahlandırılmasını öngören okul güvenliği yasasını onayladı.
Ada ülkesi Mauritius'un ilk kadın Devlet Başkanı Gurib-Fakim'in, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından istifa kararı aldığı bildirildi
Doğu Guta'da Esed rejiminin harabeye çevirdiği Huzeyfe Camisinde günde beş vakit ezan sesi yükseliyor
Afrin ilçe merkezine bağlı Kurt Farmez köyü sakinleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında köylerini teröristlerden arındıran ÖSO mensubu akrabalarıyla buluştu
Katar'ın, hava sahasını ihlal ettikleri gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet ettiği belirtildi
Biri kadın iki Alman gazeteci, Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın askeri yasak bölgede yakalandı
Senegal’in başkenti Dakar yakınlarında yer alan ve her köşesinde Batılıların köle ticareti izlerini taşıyan Goree Adası, Müslümanların adadaki tek ibadet yeri Goree Camisi'nin restore edilip büyütülmesi için Türkiye'den yardım bekliyor