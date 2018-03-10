Güncelleme: 17:24, 10 Mart 2018 Cumartesi

Kerbela'da 'Şirazi' protestosu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Iraklı Şii taklit mercilerinden Ayetullah Sadık Şirazi'nin (76) oğlu Ayetullah Hüseyin Şirazi'nin (47) İran'da gözaltına alınması, Irak'ın Kerbela kentinde protesto edildi.

İran'ın Kerbela Konsolosluğu önünde düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı. Gösteride, Şirazi'nin gözaltına alınmasını kınayan ve serbest bırakılması için Irak hükümetini müdahil olmaya çağıran yazıların bulunduğu dövizler taşındı.

Fadıl eş-Şirazi isimli gösterici, "Iraklı Şii din adamının pazartesi günü İran'ın Kum kentinde bulunan evinde gözaltına alınmadan önce de ev hapsinde tutulduğunu" belirterek Şirazi'nin serbest bırakılması için Irak hükümetinden müdahil olmasını istediklerini söyledi.

IRAK VE İNGİLTERE'DEKİ İRAN PROTESTOLARI

Şirazi'nin gözaltına alınması nedeniyle salı günü Kerbela'daki İran Konsolosluğu önünde gösteri düzenlenmişti.

Dün de İngiltere'de kendilerini İranlı din adamı Ayetullah Sadık Şirazi'nin takipçileri olarak adlandıran bir grup İran'ın Londra Büyükelçiliği binasının balkonuna çıkarak buradaki İran bayrağını indirmişti. Olaya karışan 4 kişi daha sonra İngiliz polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nobaht, polisin olaya saatler sonra müdahale ettiğini savunarak İngiltere'ye tepki göstermişti.

AYETULLAH HÜSEYİN ŞİRAZİ KİMDİR?

Şii taklit mercilerinden Ayetullah Sadık Şirazi'nin (76) oğlu Ayetullah Hüseyin Şirazi (47), yaklaşık 3 ay önce Kum kentinde yaptığı bir konuşmada İran yönetimi ve lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alan açıklamalar yapmıştı. İran yönetimini "iş bilmez" olarak niteleyen Şirazi, Hamaney'in temsil ettiği "Velayet-i Fakih" makamını ise "Mısır Firavunluğu"na benzetmişti.

Daha sonra Kum kenti Din Adamları Özel Mahkemesi tarafından Hüseyin Şirazi hakkında soruşturma başlatılmış ve salı günü de gözaltına alınmıştı.

Aslen Iraklı olan Şirazi, İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Tahran yönetimine yönelik sert eleştirileriyle tanınıyor.