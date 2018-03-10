17:56, 10 Mart 2018 Cumartesi

FARC ilk kez genel seçimlere katılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kolombiya hükümeti ile barış görüşmelerini tamamlayan ve silah bırakan eski gerilla organizasyonu FARC, bu Pazar günü siyasi bir parti olarak ilk kez genel seçimlere katılacak. Yaklaşık 100 senatör ve 170'den fazla da milletvekilinin belirleneceği seçim için yaklaşık 37 milyon Kolombiyalı seçmen sandık başına çağrıldı.



DW Türkçe'de yer alan habere göre, barış müzakerelerinde varılan anlaşma uyarınca FARC, beşi senatoda, beşi de parlamentoda olmak üzere doğrudan 10 sandalyeye sahip olacak. Barış anlaşmasında FARC'a 2026 yılına kadar yapılan seçimlerde doğrudan 10 sandalye garanti edilmişti.



Ancak yapılan kamuoyu yoklamalarına göre FARC'ın Pazar günkü seçimde 10'dan fazla sandalyeye sahip olma şansı görünmüyor. Anketlere göre FARC yüzde 2'nin altında oy alabilecek.

URBE'NİN PARTİSİ ÖNDE

Kolombiya'daki seçimleri Senator ve eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin sağ kanattaki Cento Democratico (Demokratik Merkez) adlı partisinin kazanması bekleniyor. FARC'la yapılan barış anlaşmasını en sert eleştiren isimlerden biri olan Uribe, FARC'ı siyasi bir muhatap olarak kabul etmeyeceğini açıklamıştı.



Anketlere göre partinin cumhurbaşkanı adayı Ivan Duque'ün de ılımlı solcu aday Gustavo Petro ile mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde şansı yüksek. Pazar günü yapılacak olan genel seçimler sadece cumhurbaşkanlığı seçimleri için değil, aynı zamanda barış anlaşmasının hayata geçirilmesi konusunda da bir işaret olarak değerlendiriliyor.



FARC'ın 59 yaşındaki eski gerilla lideri ve cumhurbaşkanı adayı Rodrigo Londono ise sağlık sorunları nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçiminden geri çekildiğini açıklamıştı. Kalp ameliyatı geçiren Londono’nun seçime katılma şansının olmadığı belirtiliyor.