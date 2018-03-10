Akıncı'dan Rum yönetimine

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum yönetimine, Kıbrıs müzakerelerinde güven artırıcı önlemler arasında yer alan Aplıç Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmaları hızlandırma çağrısı yaptı.
Akıncı, Lefke'de bulunan Aplıç Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Burada konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, Aplıç Sınır Kapısı'nın açılmasının her iki tarafın da yararına olacağını belirterek "Bizim arzumuz bir an önce bu çalışmaların hızlandırılarak kapıların açılmasıyla ilgili hazırlıkların tamamlanmasıdır." diye konuştu.
Akıncı, Aplıç Sınır Kapısı'nın açılmasının bölgeye ciddi katkı yapacağına inandıklarını ifade ederek açılan her sınır kapısının toplumların birbirini daha fazla görmesini ve tanımasını sağladığını, iki toplum arasındaki ilişkiye ve Kıbrıs’ta barışa katkı koyduğunu söyledi.
Söz konusu kapının açılması kararının yaklaşık 3 yıl önce alındığını hatırlatan Akıncı, Aplıç ve Derinya sınır kapılarında Türk tarafının yolları bitirdiğini kaydetti.
Akıncı, Rum tarafının Aplıç’ın güney kısmındaki 2,5 kilometre civarındaki yolun henüz tamamlanmadığını belirterek Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki yetkililere "çalışmaları hızlandırın" çağrısında bulundu.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis Kıbrıs müzakerelerinde Mayıs 2015'te güven artırıcı önlemler kapsamında vardıkları mutabakat çerçevesinde Gazimağusa kentindeki Derinya ve Lefke kentindeki Aplıç sınır kapılarının açılmasını kararlaştırmıştı.
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının Aplıç’ın güney kısmındaki 2,5 kilometre civarındaki yolun henüz tamamlanmadığını belirterek Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki yetkililere "çalışmaları hızlandırın" çağrısında bulundu.
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