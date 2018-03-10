18:24, 10 Mart 2018 Cumartesi

"Kerkük'te yerel hükümeti pasif göstermeye çalışıyorlar"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Parlamentosu Ulusal İttifak Milletvekili Casim Muhammed, ''Kerkük'te kamu kuruluşlarının çalışmalarına gölge düşürüp, yerel hükümeti pasif göstermeye çalışıyorlar.'' dedi.

"EYLEMLERİN ARKASINDA KENTTE OTORİTE KAYBEDEN SİYASİ PARTİLER VAR"

Ulusal İttifak Milletvekili Muhammed yaptığı açıklamada, merkezi hükümete bağlı güçlerin 16 Ekim 2018 tarihinde Kerkük'ü kontrol etmesiyle kentte otorite kaybeden siyasi partilerin bu eylemlerin arkasında olduklarına dikkati çekerek, ''Kerkük'te kamu kuruluşlarının çalışmalarına gölge düşürüp, yerel hükümeti pasif göstermeye çalışıyorlar. Kerkük yerel yönetimini idari anlamda başarısız kılmak için kamuya ait birçok kurum ve kuruluşa zarar veriyorlar.'' diye konuştu.

Kerkük Elektrik Daire Müdürü Yalçın Mehdi de son iki ay içinde kentin birçok semtinde elektrik hizmeti veren birimlere zarar verildiğini belirterek, ''Birçok semtte elektrik kablolarını kesip, çalarak vatandaşları elektik hizmetinden mahrum bırakıyorlar. Onlarca benzeri olayın hala kim ya da kimler tarafından yapıldığına ilişkin hiçbir bilgi yok.'' ifadesini kullandı.