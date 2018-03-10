18:28, 10 Mart 2018 Cumartesi

Afganistan'da Taliban'dan güvenlik güçlerine saldırı: 17 ölü



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Afganistan'ın Balabuluk ilçesinde, Taliban üyelerinin güvenlik güçlerine ağır silahlarla düzenlediği saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Balabuluk ilçesinde, Taliban üyelerinin güvenlik güçlerine ağır silahlarla düzenlediği saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti. Farah İl Şura Başkanı Farid Bahtavar, militanların, Balabuluk'un Tepe Sadat bölgesinde operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin üzerine ağır silahlarla saldırdığını belirtti. Saldırıda çoğu komando 17 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Bahtavar, 3 güvenlik görevlisinden haber alınamadığını söyledi. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda ölen ve yaralanan güvenlik görevlisi sayısının 53 olduğu iddia edildi. Örgüt üyelerinin bir gün önce Tahar'ın Hocs-i Gar ilçesinde de karakola düzenlediği saldırıda 17 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.

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