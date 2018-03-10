Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:49, 10 Mart 2018 Cumartesi
Genel
Güncelleme: 19:16, 10 Mart 2018 Cumartesi

  • Paylaş
Bir haftada 18 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 18 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından 2-9 Mart'ta Diyarbakır, Mardin ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda, biri lider kadroda olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından 2-9 Mart'ta Diyarbakır, Mardin ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda, biri lider kadroda olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içerisinde ve yurt dışında başta PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır ve Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği hatırlatılan bilgilendirmede, 2-9 Mart tarihlerinde icra edilen operasyonlarda 1'i lider kadroda olmak üzere 18 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Söz konusu operasyonlarda, 15 adet piyade tüfeği, 1 adet doçka uçaksavar makineli tüfek, 1 adet makineli tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet av tüfeği, 70 adet tabanca, 3 adet lav silahı olmak üzere toplam 93 adet silah, 2 bin 972 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 35 adet el bombası, 14 adet roketatar mühimmatı, 10 adet roketatar sevk fişeği, 622 kilogram amonyum nitrat, 37 kilogram tahrip kalıbı, 400 gram C-4 patlayıcı madde, 4 adet fünye, 102 adet muhtelif şarjör, 1 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet el telsizi ve 55 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildiği ifade edildi. El yapımı patlayıcılardan 14'ünün imha edildiği, teröristler tarafından kullanılan 21 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Bu operasyonlarda 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı belirtildi.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 858 kişinin yakalandığı açıklanan bilgilendirmede, PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlarda 1318 kilogram toz esrar, 170 gram kubar esrar, 3 kilogram uyuşturucu madde, 269 bin 507 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.

Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı vurgulandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki faaliyetler

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı kaydedildi.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına da hassasiyetle devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği hatırlatılan bildiride, bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üst yapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi ve benzeri) çalışmalarına katkı sağlandığı ifade edildi.

İdlib bölgesinde 8 gözlem noktasının oluşturulduğu, TSK unsurlarının bölgedeki görevlerini, Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü bildirildi.



İlgili Konular terörist TSK terör
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Genel Haberleri
Bir haftada 18 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 18 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından 2-9 Mart'ta Diyarbakır, Mardin ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda, biri lider kadroda olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi
İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde 'Doğu Guta' protestosu
İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde 'Doğu Guta' protestosu

Suriye Dernekler Platformu üyeleri, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Suriye rejiminin Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırıları protesto etti.
FETÖ operasyonunda Gülen'in kuzeni tutuklandı
FETÖ operasyonunda Gülen'in kuzeni tutuklandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu olduğu belirtilen Kemalettin Gülen, tutuklandı
İstanbul'da Yaşayan Arap Aydınlar Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi
İstanbul'da Yaşayan Arap Aydınlar Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi

İstanbul'da, 7-8 Mart'ta, 13 ülkeden yaklaşık 150 aydının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın sonuç bildirgesi açıklandı
Başbakan Yıldırım Hedefimiz yüzde yüz yerli ilaç
Başbakan Yıldırım: Hedefimiz yüzde yüz yerli ilaç

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'de üretilebileceğini öngördüğümüz ilaç miktarı 6,1 milyar lira değerinde. Hedefimiz ilaçta yüzde yüz yerlileştirmeyi sağlayabilmek." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yanlış bakarlarsa iki parmağımız iki gözlerinde olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanlış bakarlarsa, iki parmağımız iki gözlerinde olur

Mersin'de gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Er, Rabia işaretinden önce bu kez Bozkurt işareti de yaptı. Erdoğan, "Suriye’de tek amacımız sınırlarımız boyunca terör örgütünü Suriye topraklarından söküp atmak. Böylece kendi güvenliğimizi tesis etmenin yanında yıllardır mağdur olan Suriyeli kardeşlerimizin ülkesine dönmesidir. Bana isim verdirtmesinler, biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz. Kimse bize yan bakmasın. Yanlış bakarlarsa, iki parmağımız iki gözlerinde olur." ifadelerini kullandı.
Barajlardaki doluluk oranında son durum
Barajlardaki doluluk oranında son durum

Son dönemdeki yağışlar, İstanbul'dak 10 barajın doluluk oranını yüzde 90.25'e yükseltti
10 ildeki PKK KCK operasyonunda 24 tutuklama
10 ildeki PKK/KCK operasyonunda 24 tutuklama

Van merkezli 10 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 zanlıdan 24'ünün tutuklandığı bildirildi
Akkuyu NGS'de inşaata başlanması için geri sayım başladı
Akkuyu NGS'de inşaata başlanması için geri sayım başladı

Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu NGS'nin inşaatına mart sonunca başlamak için hazırlıklar sürüyor
FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyonda 5 tutuklama daha
FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyonda 5 tutuklama daha

FETÖ'nün "hücre evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin daha tutuklanmasıyla, tutuklu sayısı 29'a yükseldi
İstanbul'da sis etkili oldu
İstanbul'da sis etkili oldu

İstanbul'da gece başlayan ve sabah da etkisini sürdüren sis zaman zaman ulaşımı olumsuz etkiledi.
Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195'e yükseldi
Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195'e yükseldi

TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3195 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi
Mete Yarar DEAŞ'ı attık bugün DEAŞ konuşmuyoruz
Mete Yarar: DEAŞ'ı attık, bugün DEAŞ konuşmuyoruz

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, "(Afrin'e neden gittik?) sorusunun cevabını, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve daha sonra gelinen dönemde ortaya koyduk. DEAŞ'ı attık, bugün DEAŞ konuşmuyoruz." dedi.
quot ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusunda mutabık kaldık quot
"ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusunda mutabık kaldık"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Amerikalılarla, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldık. 19 Mart’ta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la görüşeceğim." dedi.
Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'ya tahliye kararı
Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'ya tahliye kararı

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine karar verildi.
Türkiye'deki Rusya vatandaşları sandık başında
Türkiye'deki Rusya vatandaşları sandık başında

Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşları, Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için Darıca'da oy kullanmaya başladı.

Haberler

Eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı yakalandı
Eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı yakalandı

TSK: Cinderes kontrol altına alındı
TSK Cinderes kontrol altına alındı

TSK, stratejik köyü PKK'dan kurtardı
TSK stratejik köyü PKK'dan kurtardı

Kuzey Irak'ta 4 PYD/PKK'lı etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'ta 4 PYD PKK'lı etkisiz hale getirildi

JÖH ve PÖH ekipleri Hatay'da
JÖH ve PÖH ekipleri Hatay'da

Afrin'de "Hilal" oluştu
Afrin'de quot Hilal quot oluştu

TSK'ya insansız kara aracı takviyesi | FOTO
TSK'ya insansız kara aracı takviyesi FOTO

TSK, Afrin'e ilerleyen terör konvoyunu vurdu
TSK Afrin'e ilerleyen terör konvoyunu vurdu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 