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CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı açıldı
CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı açıldı

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu CNR EXPO Yeşilköy'deki fuarın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği iş birliğiyle düzenlenen CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı'nın kapıları açıldı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu CNR EXPO Yeşilköy'deki fuarın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı'nın genç ve başarılı bir fuar olduğunu söyledi.

Türk fikir dünyasının tanıtılmasına katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Şahin, "Bu fuar ve bu faaliyet, aritmetik olarak değil, geometrik olarak da bundan sonraki yürüyüşüne devam edecektir. Geçen sene ve ondan önceki sene burada 600'den fazla telif eser ihraç edildi bu fuarda. Bu sene inşallah bunların toplamından çok daha fazlası ihraç edilecektir. Burada klasik kitap fuarlarından ziyade kitap yayıncılarının ve yazarların uluslararası ilişkiler geliştirmesi ve birbirleriyle buluşması, Türk fikir dünyasının daha hak ettiği ölçüde yurt dışına tanıtılması ve açılması hedefleniyor." diye konuştu.

450 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel de fuarın bu yılki ana temasını "Oku" olarak belirlediklerini dile getirdi.

Fuarların sadece kitap alışverişi yapılan yerler olmadığını vurgulayan Şenel, fuarda yüzbinlerce okurun yazarlarla bir araya geldiğini aktardı.

Şenel, amaçlarından birisinin kitap okuma alışkanlığına katkı sağlamak olduğunu belirterek, "Biz kitap okumanın ve okunmasına vesile olmanın gelişmiş toplumlar için en önemli mesele olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Her yıl bir önceki yıla göre ziyaretçi sayısında büyük artış gözlendiğini ve fuarı 28 bin metrekare alanda organize ettiklerini vurgulayan Şenel, geçen yıl 407 bin okurun ziyaret ettiği fuara bu yıl 450 binin üzerinde kitapseverin gelmesini hedeflediklerini anlattı.

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek ise fuarın bu yıl bin 200'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacağını ifade etti.

YAYINEVLERİNE DESTEK

Kısakürek, Türkiye'de birçok kitap fuarı düzenlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde kitap fuarlarının çoğalması okuma kültürünün gelişmesi ve geliştirilmesi için atılan adımlara çok önemli katkı sağlamaktadır. Bunun yanında okuyucuların fuarlar gibi kitap evleri ve kütüphanelere de ihtiyacı vardır. Kütüphanelerin yaygınlaştırılması ve koleksiyonlarla zenginleştirilmesi, okuyucuların bu mekanların kullanımını artıracaktır. Mevcut kitap evlerinin desteklenmesi ve yenilerinin açılması için ekonomik desteklerin artırılmasının, gün geçtikçe yükselen kitap okuma oranına katkı sağlayacağı aşikardır. Yayınevleri üzerindeki KDV yükünün azaltılması, çevirmen, yazar ve illüstratörlere ödenen stopajların Avrupa Birliği normlarına çekilmesi, yayınevlerinin daha rahat nefes almasını kolaylaştıracak, holding veya banka gücü olmadan kendi yağıyla kavrulan yayınevlerine ciddi bir kaynak oluşturacaktır."

19 ÜLKE 350 YAYINEVİ

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahibi Alev Alatlı'nın "Onur Yazarı" olduğu fuar, bu yıl 19 ülke ve Türkiye'den 350'nin üzerinde yayınevini ağırlayacak.

Etkinlik süresince imza günleri, panel ve söyleşilerde kitapseverlerle buluşacak Alatlı için hazırlanacak özel bölümde "Batı'ya Yön Veren Metinler" ve "Beyaz Türkler Küstüler" isimli eserler sergilenecek.

Fuarda okumanın önemine ve kitapların insan hayatı üzerindeki etkisine değinen bin 200'den fazla etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanırken, ABD, Portekiz, Brezilya ve Norveç gibi 65 ülkeden yabancı alım heyeti Türk yayınevleriyle yeni iş birliği için görüşmeler yapacak.

YAZARLAR OKUYUCULARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Konferans, panel, kitap tanıtımı, imza günleri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri, dinletilerin yanı sıra müzayedelerin yapılacağı fuarda İskender Pala, Selahattin Yusuf, Serdar Tuncer, Canan Tan, İlkim Öz ve Ahmet Günbay Yıldız gibi birçok yazar okuyucularla bir araya gelecek.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür AŞ ve KOSGEB tarafından da desteklenen fuar, 18 Mart'ta sona erecek.



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