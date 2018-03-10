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Dışişleri'nden Doğu Kudüs açıklaması
Dışişleri'nden Doğu Kudüs açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Doğu Kudüs'ün demografisini değiştirme çabalarını arıtma niyetini ortaya koyan gayrimeşru adımı reddediyoruz" dendi.

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İlgili Konular Dışişleri doğu kudüs İsrail
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Dış Politika Haberleri
Dışişleri'nden Doğu Kudüs açıklaması
Dışişleri'nden Doğu Kudüs açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Doğu Kudüs'ün demografisini değiştirme çabalarını arıtma niyetini ortaya koyan gayrimeşru adımı reddediyoruz" dendi.
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