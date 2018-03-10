Dışişleri'nden Doğu Kudüs açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Doğu Kudüs'ün demografisini değiştirme çabalarını arıtma niyetini ortaya koyan gayrimeşru adımı reddediyoruz" dendi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Eskiden sahada kazanırdık ama masada kaybederdik. Artık güçlü Türkiye masada da kaybetmiyor." dedi.
TSK tarafından 2-9 Mart'ta Diyarbakır, Mardin ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda, biri lider kadroda olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye Dernekler Platformu üyeleri, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Suriye rejiminin Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırıları protesto etti.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu olduğu belirtilen Kemalettin Gülen, tutuklandı
İstanbul'da, 7-8 Mart'ta, 13 ülkeden yaklaşık 150 aydının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın sonuç bildirgesi açıklandı
Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'de üretilebileceğini öngördüğümüz ilaç miktarı 6,1 milyar lira değerinde. Hedefimiz ilaçta yüzde yüz yerlileştirmeyi sağlayabilmek." ifadesini kullandı.
Mersin'de gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Er, Rabia işaretinden önce bu kez Bozkurt işareti de yaptı. Erdoğan, "Suriye’de tek amacımız sınırlarımız boyunca terör örgütünü Suriye topraklarından söküp atmak. Böylece kendi güvenliğimizi tesis etmenin yanında yıllardır mağdur olan Suriyeli kardeşlerimizin ülkesine dönmesidir. Bana isim verdirtmesinler, biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz. Kimse bize yan bakmasın. Yanlış bakarlarsa, iki parmağımız iki gözlerinde olur." ifadelerini kullandı.
Son dönemdeki yağışlar, İstanbul'dak 10 barajın doluluk oranını yüzde 90.25'e yükseltti
Van merkezli 10 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 zanlıdan 24'ünün tutuklandığı bildirildi
Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu NGS'nin inşaatına mart sonunca başlamak için hazırlıklar sürüyor
FETÖ'nün "hücre evleri"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin daha tutuklanmasıyla, tutuklu sayısı 29'a yükseldi
İstanbul'da gece başlayan ve sabah da etkisini sürdüren sis zaman zaman ulaşımı olumsuz etkiledi.
TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3195 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi
Güvenlik uzmanı Mete Yarar, "(Afrin'e neden gittik?) sorusunun cevabını, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve daha sonra gelinen dönemde ortaya koyduk. DEAŞ'ı attık, bugün DEAŞ konuşmuyoruz." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Amerikalılarla, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldık. 19 Mart’ta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la görüşeceğim." dedi.