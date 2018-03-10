21:55, 10 Mart 2018 Cumartesi

Somali'de parlamento binası yeniden inşa ediliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), iç savaş nedeniyle hasar gören Somali Parlamento binasını yeniden inşa edecek.

TİKA, parlamento binasının inşasından önce Somalili milletvekillerinin kullanımı için geçici bir parlamento binası inşaatına kısa süre içinde başlayacak.

Geçici parlamento binasının inşasına başlanmadan önce proje kapsamında yapılacak çalışmaları düzenlemek için bir protokol imzalandı.

Başkent Mogadişu'da düzenlenen protokol imza törenine, Somali Parlamento Başkanı Muhammed Osman Cevari ile Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar ve TİKA Mogadişu Program Koordinatörü Galip Yılmaz katıldı.

İmza töreninde konuşan Cevari, yeni binanın 7 kattan oluşacağını, oturum ve diğer meclis çalışmalarının, ilk aşamada inşa edilecek 2 katta yürütüleceğini söyledi.

Muhammed Osman Cevari, Türkiye'nin hükümet ve halk olarak Somali için yaptığı hizmetlerden övgüyle söz etti.

Büyükelçi Bekar ise Somali Parlamentosu ana binasının inşaat projesinin, TİKA'nın bu sene içinde gerçekleştireceği temel projelerden olduğunu belirterek, Türkiye'nin Somali'ye gerekli desteği sunarak ona eski güç ve konumunu geri kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Galip Yılmaz da projenin en kısa zamanda tamamlanması için TİKA'nın elinden geleni yapacağını ifade etti.

Geçici parlamento binasının inşaatı tamamlandıktan sonra büyük parlamento binasının inşasına başlanacak.