Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye 'kadro'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi unsurlarının, ordu güçleri gibi kadroya alındığı bildirildi.
Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih el-Feyyad, Başbakan Haydar el-İbadi'nin verdiği talimat doğrultusunda Haşdi Şabi unsurlarının, ordu güçleri gibi kadroya alındığını söyledi.
Feyyad, Haşdi Şabi yasasını uygulamaya koymak için ve "akıttıkları kanlara vefa borcu" olarak söz konusu talimatın verildiğini belirtti.
Irak'ta genel seçimlerin yapılacağı 12 Mayıs öncesinde Şii milis gücüne bu ayrıcalıkların verildiği ifade ediliyor.
Söz konusu Haşdi Şabi yasasının 4. maddesinde, "Haşdi Şabi'ye bağlı gruplar, kanun gereği Irak'ın karşı karşıya bulunabileceği güvenlik ve terör tehdidini ortadan kaldırmak, şehirlerin terör gruplarından geri alınması ve güvenliğinin sağlanması, terör grupları ve onlarla dayanışma içerisinde olanları ortadan kaldırmak için gerekli kuvveti kullanır." ifadesi yer alıyor.
Sünni sivillere karşı insan hakları ihlallerinde bulunduğu bilinen Haşdi Şabi, Bedir Kuvvetleri, Asaib Ehlilhak ve Ketaib Hizbullah el-Iraki gibi milis güçlerden oluşuyor.
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı deniz kuvvetleri, Ez-Zaviye kenti açıklarında 237 kaçak göçmeni ölümden kurtardı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov’u örnek vererek, hükümette görev alan 2 bin kişinin konuşmalarını tek tek kontrol edemeyeceğini söyledi.
Filistin İş Adamları Derneği Başkanı Hayık, "Ekonomik göstergeler, Gazze sakinlerinin, zor yaşam koşullarına önümüzdeki aylarda tahammül edemeyeceği yönünde. Gazze'de hayatın çeşitli alanlarında tam bir çökme söz konusu." dedi.
Haşdi Şabi unsurları, Başbakan İbadi'nin verdiği talimat doğrultusunda ordu güçleri gibi kadroya alındı.
İsrail askerlerinin, Nablus kentinin Orif beldesine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilerle Filistinliler arasında yaşanan olaylara gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.
Hollanda'da Enschede kentinde, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikti.
TİKA, iç savaş nedeniyle hasar gören Somali Parlamento binasını yeniden inşa edecek.
Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki bazı elebaşları örgütten kaçma girişiminde bulundu.
Pentagon, ABD Başkanı Trump'ın Washington'da yapılmasını istediği askeri geçit töreninin 11 Kasım'da gerçekleştirilmesi için hazırlık yapıyor.
Afganistan'ın Balabuluk ilçesinde, Taliban üyelerinin güvenlik güçlerine ağır silahlarla düzenlediği saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
Irak Parlamentosu Ulusal İttifak Milletvekili Casim Muhammed, ''Kerkük'te kamu kuruluşlarının çalışmalarına gölge düşürüp, yerel hükümeti pasif göstermeye çalışıyorlar.'' dedi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının Aplıç’ın güney kısmındaki 2,5 kilometre civarındaki yolun henüz tamamlanmadığını belirterek Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki yetkililere "çalışmaları hızlandırın" çağrısında bulundu.
Kolombiya'da silahlara veda eden eski gerilla organizasyonu FARC siyasete ilk adımını atıyor. FARC, yarın 37 milyon seçmenin sandık başına çağrıldığı genel seçimlere katılacak.
Iraklı Şii din adamı Şirazi'nin İran'da gözaltına alınması, Kerbela'da protesto edildi
Yemen'de, Aden, Taiz, Hudeyde, İbb ve Sana başta olmak üzere 11 ilin 39 ilçesinde, difteri salgınına karşı çocuklar için 2 milyon 666 çocuğun aşılanması amaçlanıyor
FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Mecdelani, ABD'nin "Gazze'deki ekonomik durumu görüşmek üzere Beyaz Saray'da yapılması planlanan toplantıya katılmaları" için yaptığı daveti reddettiklerini duyuldu