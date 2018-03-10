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Gazze'de hayat çöktü
Gazze'de hayat çöktü

Filistin İş Adamları Derneği Başkanı Hayık, "Ekonomik göstergeler, Gazze sakinlerinin, zor yaşam koşullarına önümüzdeki aylarda tahammül edemeyeceği yönünde. Gazze'de hayatın çeşitli alanlarında tam bir çökme söz konusu." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin İş Adamları Derneği Başkanı Ali el-Hayık, Gazze'de alım gücünün yüzde 60'tan fazla azaldığını belirtti. 

Hayık, yazılı açıklamasında, "Ekonomik göstergeler, Gazze sakinlerinin, zor yaşam koşullarına önümüzdeki aylarda tahammül edemeyeceği yönünde. Gazze'de hayatın çeşitli alanlarında tam bir çökme söz konusu." ifadesini kullandı.

Gazze'deki yoksulluğun yüzde 80'e, işsizliğin yüzde 50'ye yükseldiğini vurgulayan Hayık, alım gücünün de yüzde 60'tan fazla azaldığını kaydetti.

Ekonomik durumun kötü olmasının, Gazzelileri temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yasa dışı yöntemlere sevk edebileceğine işaret eden Hayık, iş fırsatlarının bulunmadığını, kamu ve özel sektörün daha fazla işçi istihdam edemediğini, iş adamlarının yeni kalkınma projelerine yatırım yapamadığını belirtti.

İsrail ablukası nedeniyle yeni krizler çıktığına dikkat çeken Hayık, uluslararası topluma Gazze'ye ekonomik kalkınma yardımı sunmak için "acilen harekete geçme" çağrısında bulundu.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.



İlgili Konular Gazze filistin
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