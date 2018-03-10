Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
00:47, 11 Mart 2018 Pazar
Avrupa
23:50, 10 Mart 2018 Cumartesi

  • Paylaş
Putin'den sözcüsüne: Bazen saçmalıyor
Putin'den sözcüsüne: Bazen saçmalıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov’u örnek vererek, hükümette görev alan 2 bin kişinin konuşmalarını tek tek kontrol edemeyeceğini söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD’li televizyon kanalı NBC’den, Megyn Kelly’ye röportaj veren Putin, Rusya Devlet Başkanlığı Özel Yetkili Temsilcisi Andrey Krutskih’in 2016’da kullanmış olduğu bir ifadeyle ilgili soruyu da yanıtladı.

Krutskih, Şubat 2016’da düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu’nda konuşmasında, “Sizleri uyarıyorum, şimdi enformasyon alanında Amerikalılarla eşit düzeyde konuşacağımız anın eşiğindeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu söylemin Rusya’nın ABD’nin siber güvenliğini tehdit ettiğini gösterdiğini düşünen Kelly, Putin’e Krutskih’in bu ifadelerle neyi kastetmiş olabileceği konusunda yorum yapmasını rica etti.

Putin, Kelly’nin bu sorusuna espriyle karışık bir yanıt verdi.

'HERKESİ KONTROL ETTİĞİMİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ YOKSA?'

Kremlin kadrosunda 2 bin kişinin bulunduğunu vurgulayan Rus lider, “Herkesi kontrol ettiğimi mi düşünüyorsunuz yoksa? İşte (Dmitriy) Peskov, karşımda oturan basın sekreterim, bazen öyle bir ‘saçmalıyor’ ki, televizyonda seyrederken kendi kendime, ‘neler anlatıyor, bu görevi ona kim verdi’ diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kremlin yetkililerin her söylediklerini yorumlamak zorunda olmadığını da söyleyen Putin, “Benim kendi işlerim var” dedi. ABD Kongresi’nde olup bitenleri de takip etmediğini ifade eden Putin, “Daha çok (Rusya parlamentosunun alt kanadı) Duma’da neler olup bittiği ilgimi çekiyor” diye konuştu.

 

 


İlgili Konular rusya putin peskov
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Libya açıklarında 237 kaçak göçmen kurtarıldı
Libya açıklarında 237 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı deniz kuvvetleri, Ez-Zaviye kenti açıklarında 237 kaçak göçmeni ölümden kurtardı.
Putin'den sözcüsüne Bazen saçmalıyor
Putin'den sözcüsüne: Bazen saçmalıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov’u örnek vererek, hükümette görev alan 2 bin kişinin konuşmalarını tek tek kontrol edemeyeceğini söyledi.
Gazze'de hayat çöktü
Gazze'de hayat çöktü

Filistin İş Adamları Derneği Başkanı Hayık, "Ekonomik göstergeler, Gazze sakinlerinin, zor yaşam koşullarına önümüzdeki aylarda tahammül edemeyeceği yönünde. Gazze'de hayatın çeşitli alanlarında tam bir çökme söz konusu." dedi.
Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye 'kadro'
Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye 'kadro'

Haşdi Şabi unsurları, Başbakan İbadi'nin verdiği talimat doğrultusunda ordu güçleri gibi kadroya alındı.
Filistinli genç İsrail askerleri tarafından katledildi
Filistinli genç İsrail askerleri tarafından katledildi

İsrail askerlerinin, Nablus kentinin Orif beldesine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilerle Filistinliler arasında yaşanan olaylara gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.
Hollanda'dan cami yapılmasına tepki
Hollanda'dan cami yapılmasına tepki

Hollanda'da Enschede kentinde, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikti.
Somali'de parlamento binası yeniden inşa ediliyor
Somali'de parlamento binası yeniden inşa ediliyor

TİKA, iç savaş nedeniyle hasar gören Somali Parlamento binasını yeniden inşa edecek.
YPG PKK elebaşları Afrin'den kaçmaya çalışıyor
YPG/PKK elebaşları Afrin'den kaçmaya çalışıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki bazı elebaşları örgütten kaçma girişiminde bulundu.
Trump'ın istediği tören 11 Kasım'da
Trump'ın istediği tören 11 Kasım'da

Pentagon, ABD Başkanı Trump'ın Washington'da yapılmasını istediği askeri geçit töreninin 11 Kasım'da gerçekleştirilmesi için hazırlık yapıyor.
Afganistan'da Taliban'dan güvenlik güçlerine saldırı 17 ölü
Afganistan'da Taliban'dan güvenlik güçlerine saldırı: 17 ölü

Afganistan'ın Balabuluk ilçesinde, Taliban üyelerinin güvenlik güçlerine ağır silahlarla düzenlediği saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
quot Kerkük'te yerel hükümeti pasif göstermeye çalışıyorlar quot
"Kerkük'te yerel hükümeti pasif göstermeye çalışıyorlar"

Irak Parlamentosu Ulusal İttifak Milletvekili Casim Muhammed, ''Kerkük'te kamu kuruluşlarının çalışmalarına gölge düşürüp, yerel hükümeti pasif göstermeye çalışıyorlar.'' dedi
Akıncı'dan Rum yönetimine quot Çalışmaları hızlandırın quot çağrısı
Akıncı'dan Rum yönetimine "Çalışmaları hızlandırın" çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının Aplıç’ın güney kısmındaki 2,5 kilometre civarındaki yolun henüz tamamlanmadığını belirterek Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki yetkililere "çalışmaları hızlandırın" çağrısında bulundu.
FARC ilk kez genel seçimlere katılacak
FARC ilk kez genel seçimlere katılacak

Kolombiya'da silahlara veda eden eski gerilla organizasyonu FARC siyasete ilk adımını atıyor. FARC, yarın 37 milyon seçmenin sandık başına çağrıldığı genel seçimlere katılacak.
Kerbela'da 'Şirazi' protestosu
Kerbela'da 'Şirazi' protestosu

Iraklı Şii din adamı Şirazi'nin İran'da gözaltına alınması, Kerbela'da protesto edildi
Yemen'de difteri salgınına karşı çocuklara aşı kampanyası
Yemen'de difteri salgınına karşı çocuklara aşı kampanyası

Yemen'de, Aden, Taiz, Hudeyde, İbb ve Sana başta olmak üzere 11 ilin 39 ilçesinde, difteri salgınına karşı çocuklar için 2 milyon 666 çocuğun aşılanması amaçlanıyor
Filistin'den ABD'nin 'Gazze toplantısı' davetine ret
Filistin'den ABD'nin 'Gazze toplantısı' davetine ret

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Mecdelani, ABD'nin "Gazze'deki ekonomik durumu görüşmek üzere Beyaz Saray'da yapılması planlanan toplantıya katılmaları" için yaptığı daveti reddettiklerini duyuldu

Haberler

Kremlin'den 'üçlü zirve' açıklaması
Kremlin'den 'üçlü zirve' açıklaması

Peskov: Rusya ve Türkiye arasında istişareler devam edecek
Peskov Rusya ve Türkiye arasında istişareler devam edecek

Rusya'ya göre Trump'ın tweetleri resmi açıklama
Rusya'ya göre Trump'ın tweetleri resmi açıklama

Peskov: Rusya, Irak’ın toprak bütünlüğünü destekliyor
Peskov Rusya Irak ın toprak bütünlüğünü destekliyor

"Rusya çıkarlarını korumak için gerekeni yapacak"
quot Rusya çıkarlarını korumak için gerekeni yapacak quot

Batı'nın itirazlarına rağmen Rusya menzilini genişletiyor | GRAFİK
Batı'nın itirazlarına rağmen Rusya menzilini genişletiyor GRAFİK

Putin'den Türkiye ile ilgili 'sıcak' açıklama
Putin'den Türkiye ile ilgili 'sıcak' açıklama

Fransa'dan Rusya'ya Doğu Guta'da sorumluluk çağrısı
Fransa'dan Rusya'ya Doğu Guta'da sorumluluk çağrısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 