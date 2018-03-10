Putin'den sözcüsüne: Bazen saçmalıyor

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Krutskih, Şubat 2016’da düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu’nda konuşmasında, “Sizleri uyarıyorum, şimdi enformasyon alanında Amerikalılarla eşit düzeyde konuşacağımız anın eşiğindeyiz” ifadelerini kullanmıştı.
Bu söylemin Rusya’nın ABD’nin siber güvenliğini tehdit ettiğini gösterdiğini düşünen Kelly, Putin’e Krutskih’in bu ifadelerle neyi kastetmiş olabileceği konusunda yorum yapmasını rica etti.
Putin, Kelly’nin bu sorusuna espriyle karışık bir yanıt verdi.
'HERKESİ KONTROL ETTİĞİMİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ YOKSA?'
Kremlin kadrosunda 2 bin kişinin bulunduğunu vurgulayan Rus lider, “Herkesi kontrol ettiğimi mi düşünüyorsunuz yoksa? İşte (Dmitriy) Peskov, karşımda oturan basın sekreterim, bazen öyle bir ‘saçmalıyor’ ki, televizyonda seyrederken kendi kendime, ‘neler anlatıyor, bu görevi ona kim verdi’ diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Kremlin yetkililerin her söylediklerini yorumlamak zorunda olmadığını da söyleyen Putin, “Benim kendi işlerim var” dedi. ABD Kongresi’nde olup bitenleri de takip etmediğini ifade eden Putin, “Daha çok (Rusya parlamentosunun alt kanadı) Duma’da neler olup bittiği ilgimi çekiyor” diye konuştu.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov’u örnek vererek, hükümette görev alan 2 bin kişinin konuşmalarını tek tek kontrol edemeyeceğini söyledi.
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