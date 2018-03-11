Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Mart 2018

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu ve Sakarya'da partisinin 6. olağan il kongrelerine katılacak.
(Bolu/12.00/Sakarya/15.00)
2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Siyaset Akademisi programına katılacak.
(Bartın/13.00)
2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Belediyeyi ve AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret edecek, Siyaset Akademisi programına iştirak edecek.
(Gümüşhane/11.00-15.00)
3- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Kuruluna katılacak, Yeni Dünya Vakfı temsilciliğini ziyaret edecek, AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde bulunacak.
(Bursa/15.00/16.30/19.30)
4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Belediye Bahtiyar Bostan Özge Can Hanımlar Kültür Merkezi'nin açılışına, AK Parti'nin "Kadınlar Buluşuyor" programı ile Siyaset Akademisi'ne katılacak.
(Sivas/13.00/15.00/16.00)
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, basın mensupları ile bir araya gelecek.
(Bingöl/10.00)
6- MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca gerçekleştirilecek "Ağıtlarla Şehitlerimizi Anıyor, Dualarla Kızıl Elma’ya Yürüyoruz" programına iştirak edecek.
(İstanbul/19.00)
EKONOMİ
1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Birecik AK Parti ilçe binası ile gençlik kolları binasının açılışına katılacak, STK ve muhtarlarla gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.
(Şanlıurfa/09.00/14.30)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Siyaset Akademisi programına katılacak.
- Ağbal ayrıca Bayburt Üniversitesi ile doğal taş fabrikasını ziyaret edecek, STK temsilcileriyle buluşacak.
(Bayburt/14.30/09.30/11.00/13.30)
3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Siyaset Akademisi programlarına katılacak ve valilikleri ziyaret edecek.
(Niğde/13.00/14.00/Aksaray/15.30/16.00)
4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karaman'da Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti Siyaset Akademisi açılışı ile Sertavul Tüneli ve Medreselik Viyadüğü temel atma törenine katılacak, Karaman hızlı tren şantiyesi ile Konya Kayacık Lojistik Merkezi ile Konya YHT Gar şantiyesinde incelemede bulunacak.
(Karaman/11.30-16.00/Konya/17.30/18.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Çin Ulusal Halk Kongresi toplantıları takip edilecek.
- Toplantılarda devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığında görev süresi sınırlamasının kaldırılmasını içeren anayasa değişiklik teklifi oylanacak.
(Pekin)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan Milli Meclisi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen uluslararası turnuvanın Azerbaycan ve Ukrayna parlamenterler futbol takımları arasında yapılacak final karşılaşmasını izleyecek.
(Bakü)
2- Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasına, Kayserispor-Kardemir Karabükspor, Göztepe-Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe, Galatasaray-Atiker Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Kayseri/İzmir/13.30/Malatya/16.00/İstanbul/19.00)
3- Hentbolda Avrupa mesaisi
- Kadınlar EHF Kupası çeyrek final rövanş maçında Kastamonu Belediyespor ile Romanya'nın Zalau takımı Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
- Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Zağnosspor, İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımına konuk olacak.
(Kastamonu/17.00/Gran Canaria/15.30)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasına, Gaziantep Basketbol-Demir İnşaat Büyükçekmece, Darüşşafaka-Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes-Trabzonspor, Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Doğuş maçlarıyla devam edilecek.
(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/17.00/İzmir/19.30)
5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Canik Belediyespor-Adana ASKİ, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe, Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek.
(Samsun/Hatay/14.00/İstanbul/17.00)
6- Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe ile Galatasaray HDI Sigorta, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/16.30)
7- Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasına, Gaziantepspor-Samsunspor, Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor, Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Gaziantep/13.00/Giresun/15.30/Denizli/18.00)
8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 26. hafta maçları tamamlanacak.
Çin Ulusal Halk Kongresi toplantılarında devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığında görev süresi sınırlamasının kaldırılmasını içeren anayasa değişiklik teklifi oylanacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı açılış programına iştirak edecek
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye-Malezya İş Geliştirme Birinci İstişare Toplantısı'nın açılış ve kapanış bölümlerine katılacak.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki etkinlikler takip edilecek.
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşılayacak, konuk başbakan onuruna resmi öğle yemeği verecek
Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Temmuz 2017 ve Ocak 2018 arasında Suriye'deki insani duruma ilişkin hazırladığı raporunu açıklayacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Muğla 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak, Valiliği ziyaret edecek.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek, Şuhut doğal gaz hattının açılış törenine, AK Parti 83. İl Danışma Meclisi toplantısına ve 5. İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. Batı Afrika turu kapsamında Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretinin son durağı Mali'nin başkenti Bamako'ya geçecek.
Bosna Hersek'te Bağımsızlık Günü çerçevesinde ülke genelinde düzenlenecek etkinlikler takip edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından Cumhuriyet Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları ortak toplantısı yapılacak. Anayasa Alt Komisyonu'nda siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi ele alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sheraton Otel'de Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Said Buhacca'yı kabul edecek, Türkiye-Cezayir İş Forumu'na katılacak.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla AB Dışişleri Konseyi toplanacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. olağan il kongrelerine katılacak.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor