09:03, 11 Mart 2018 Pazar

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Mart 2018

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu ve Sakarya'da partisinin 6. olağan il kongrelerine katılacak.

(Bolu/12.00/Sakarya/15.00)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Siyaset Akademisi programına katılacak.

(Bartın/13.00)

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Belediyeyi ve AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret edecek, Siyaset Akademisi programına iştirak edecek.

(Gümüşhane/11.00-15.00)

3- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Kuruluna katılacak, Yeni Dünya Vakfı temsilciliğini ziyaret edecek, AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde bulunacak.

(Bursa/15.00/16.30/19.30)

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Belediye Bahtiyar Bostan Özge Can Hanımlar Kültür Merkezi'nin açılışına, AK Parti'nin "Kadınlar Buluşuyor" programı ile Siyaset Akademisi'ne katılacak.

(Sivas/13.00/15.00/16.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, basın mensupları ile bir araya gelecek.

(Bingöl/10.00)

6- MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca gerçekleştirilecek "Ağıtlarla Şehitlerimizi Anıyor, Dualarla Kızıl Elma’ya Yürüyoruz" programına iştirak edecek.

(İstanbul/19.00)

EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Birecik AK Parti ilçe binası ile gençlik kolları binasının açılışına katılacak, STK ve muhtarlarla gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.

(Şanlıurfa/09.00/14.30)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Siyaset Akademisi programına katılacak.

- Ağbal ayrıca Bayburt Üniversitesi ile doğal taş fabrikasını ziyaret edecek, STK temsilcileriyle buluşacak.

(Bayburt/14.30/09.30/11.00/13.30)

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Siyaset Akademisi programlarına katılacak ve valilikleri ziyaret edecek.

(Niğde/13.00/14.00/Aksaray/15.30/16.00)

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karaman'da Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti Siyaset Akademisi açılışı ile Sertavul Tüneli ve Medreselik Viyadüğü temel atma törenine katılacak, Karaman hızlı tren şantiyesi ile Konya Kayacık Lojistik Merkezi ile Konya YHT Gar şantiyesinde incelemede bulunacak.

(Karaman/11.30-16.00/Konya/17.30/18.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Çin Ulusal Halk Kongresi toplantıları takip edilecek.

- Toplantılarda devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığında görev süresi sınırlamasının kaldırılmasını içeren anayasa değişiklik teklifi oylanacak.

(Pekin)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan Milli Meclisi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen uluslararası turnuvanın Azerbaycan ve Ukrayna parlamenterler futbol takımları arasında yapılacak final karşılaşmasını izleyecek.

(Bakü)

2- Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasına, Kayserispor-Kardemir Karabükspor, Göztepe-Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe, Galatasaray-Atiker Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/İzmir/13.30/Malatya/16.00/İstanbul/19.00)

3- Hentbolda Avrupa mesaisi

- Kadınlar EHF Kupası çeyrek final rövanş maçında Kastamonu Belediyespor ile Romanya'nın Zalau takımı Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

- Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Zağnosspor, İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımına konuk olacak.

(Kastamonu/17.00/Gran Canaria/15.30)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasına, Gaziantep Basketbol-Demir İnşaat Büyükçekmece, Darüşşafaka-Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes-Trabzonspor, Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Doğuş maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/17.00/İzmir/19.30)

5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Canik Belediyespor-Adana ASKİ, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe, Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek.

(Samsun/Hatay/14.00/İstanbul/17.00)

6- Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe ile Galatasaray HDI Sigorta, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/16.30)

7- Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasına, Gaziantepspor-Samsunspor, Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor, Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/13.00/Giresun/15.30/Denizli/18.00)

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 26. hafta maçları tamamlanacak.