Amerikalı Müslüman liderlerden Türkiye'ye övgü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya katılan Amerikalı Müslüman liderler, Türkiye'den övgü ve takdirle bahsetti.
Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz’un ev sahipliğinde konsolosluk rezidansında gerçekleştirilen Yıllık Müslüman Liderler Toplantısı'na çok sayıda Müslüman sivil toplum temsilcisi katıldı.
Programın açılışında söz alan Başkonsolos Oğuz, davetlilere teşekkür etti ve bu tür etkinliklerin faydalı olacağına inandıklarını belirtti.
ABD’nin en önemli Müslüman hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’nin (CAIR) Los Angeles temsilciliğiyle iş birliği halinde organize edilen buluşmada konuşan Müslüman liderler, Türkiye'den övgüyle bahsetti.
Müslüman liderler, Türkiye'nin İslam dünyasına yaptığı katkılardan 3,5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmasına, Filistin davasına verdiği destekten Kudüs konusundaki duruşuna kadar birçok alanda Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek Türk milletine teşekkür etti.
CAIR-Los Angeles Direktörü Hussam Ayloush, "Türkiye’nin tüm Müslümanların kalbinde özel bir yeri var; ben aslen bir Suriyeli olarak Turkiye’nin şimdiye kadar verdiği tüm destek için çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Programa katılan Filistinli bir imam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin başarılı olması için her gün dua ettiklerini belirtti.
Ardından kürsüye gelen TURCA Derneği Kurucu Başkanı Vakkas Doğantekin de, davetlilerden Afrin’i PYD/PKK'lı teröristlerden temizleyen kahraman Mehmetçik ve Özgur Suriye Ordusu (ÖSO) için dua istedi.
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili kitap ve broşürlerin de dağıtıldığı etkinlikte konuklara Türk mutfağından yemekler ikram edildi.
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