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Kolombiya genel seçim için sandık başında
Kolombiya genel seçim için sandık başında

36 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede halk 107 sandalyeli Senato ve 171 sandalyeli Temsilciler Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için oy kullanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kolombiya’da halk, 2022 yılına kadar görev yapacak Senato ve Meclis üyelerinin belirlenmesi için sandık başına gidiyor.

Kolombiya'da Senato’ya 107, Temsilciler Meclisine 171 üyenin belirleneceği seçimler için ülke genelinde 11 bin 231 oy kullanma noktası oluşturuldu.

FARC İÇİN DAĞDAN SEÇİM SANDIĞINA GEÇİŞ

Hükümetle yaptığı barış anlaşmasıyla silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) lider kadrosu ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) yöneticileri de ilk kez siyasi yarışa katılacak.

FARC’a aldığı oy oranına bakılmaksızın Senatoda 5 ve Temsilciler Meclisinde 5 olmak üzere 10 garanti sandalye verildi.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Senato için 944, Temsilciler Meclisi için 1793 olmak üzere toplam 2737 adayın yarışacağı seçimlerin güvenliği için ülke genelinde 116 bin asker görev yapacak.

Özellikle Norte de Santander ve Cauca yönetim bölgelerine bağlı 12 kentte yasa dışı silahlı grupların varlığından ötürü yoğun güvenlik önlemlerinin alınması bekleniyor.

Sandık güvenliği için ise sivil toplum kuruluşlarından 3 bin 400’e yakın gönüllü gözlemcinin yer alacağı seçimlerde resmi olarak Avrupa Birliği, MERCOSUR, Amerikan Devletleri Örgütü ve Andino Parlamentosu gibi topluluklardan 108 temsilcinin bulunacağı Seçim Gözlem Misyonu oluşturuldu.

VENEZUELA SINIR KAPILARI KAPATILDI

Seçim güvenliği önlemleri kapsamında ayrıca ülkenin Venezuela ile sınır kapıları da kapatıldı.

Sınır geçişleri pazartesi günü saat 06.00'da tekrar başlayacak.

36 milyonun üzerinden seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başlayıp 17.00’de sona erecek.

 



İlgili Konular FARC Kolombiya Kolombiya seçimler
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