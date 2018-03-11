09:50, 11 Mart 2018 Pazar

Trump, nisan ayında Latin Amerika'ya gidecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan ayında sırasıyla Peru ve Kolombiya'ya ziyaret edeceği kaydedildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın ABD Başkanı olarak ilk Latin Amerika ziyaretinde Peru ve Kolombiya'ya gideceği bildirildi.

Açıklamada, Trump'ın, Peru'nun başkenti Lima'da 13-14 Nisan'da yapılacak "Amerikalar Zirvesi"ne katılacağı ve Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski ile görüşeceği ifade edildi.

Peru'nun ardından Kolombiya'ya geçecek olan Trump'ın, burada Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile bir araya geleceği belirtildi.

BÖLGESEL GÜVENLİK SORUNU

Açıklamada, her iki ülkedeki temaslarda ABD ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki ekonomik, kültürel ve tarihi bağların güçlendirilmesine yönelik adımların konuşulacağı ve Trump'ın bölgesel güvenliği ilgilendiren konuları da masaya getireceği vurgulandı.

Başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturan Trump; Meksika, Peru ve Şili'nin de üye olduğu Trans-Pasifik Ortaklığından (TPP) ABD'yi geri çekme kararı almıştı. Ayrıca Trump yönetimi, ABD, Meksika ve Kanada'nın ortağı olduğu Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasını (NAFTA) yeniden müzakere etme kararını açıklamıştı.

Öte yandan ABD-Meksika sınırına güvenlik gerekçesiyle duvar örülmesi için çalışmalara başlama talimatı veren Trump, başta Meksika olmak üzere Latin Amerika yönetimlerinden tepki görmüştü. Ülkedeki çoğu Latin Amerika kökenli yüz binlerce kişiyi sınır dışı etmek isteyen Trump yönetimi, bu adımıyla da Latin Amerikalılar tarafından eleştiriliyor.