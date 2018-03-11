İsrail'in 'oturum izinleri iptali kararı'na tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Katar, İsrail İçişleri Bakanı'na terör eylemlerine karışan veya İsrail devletinin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren kanun tasarısının İsrail Parlamentosunda kabul edilmesini kınadı.
Eş-Şark gazetesi, Katar Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasını okurlarıyla paylaştı.
İsrail Meclisinin (Knesset) aldığı karara tepki gösterilen açıklamada, söz konusu adımın ahlak dışı olduğu, uluslararası kanunları ve Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerini gözardı ettiği belirtildi.
Uluslararası topluma, İsrail'in Filistin halkının haklarına yönelik saldırılarını durdurma konusunda sorumluluk taşıma çağrısı yapılan Bakanlık açıklamasında, "Bu saldırılar, iki devletli çözüm için sarf edilen uluslararası çabaların baltalanmasına yol açıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Katar'ın Filistin halkına, başkenti Kudüs olan 1967 sınırlarında Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere tüm meşru haklarını geri alma ve geleceğini tayin etme konusunda tam destek verdiği de vurgulandı.
İsrail Meclisi, İçişleri Bakanı'na "terör örgütleri" olarak nitelediği gruplar ile bağlantısı olduğu tespit edilen Kudüslü Filistinlilerin oturum belgelerini iptal etme yetkisi veren yasa tasarısını onaylamıştı. Daha önce ilk oylaması yapılan söz konusu tasarı, Mecliste 2'nci ve 3'üncü kez oylanarak kanunlaştı.
TSK ve ÖSO, terör örgütlerinden kurtardığı Afrin'in Cinderes beldesinde mayın temizleme çalışmalarına devam ediyor
Çin Devlet Başkanı Şi'nin süresiz görevde kalmasını sağlayacak değişiklik onaylandı
Katar, İsrail İçişleri Bakanı'na terör eylemlerine karışan veya İsrail devletinin güvenliğini ihlal eden fiillerde bulunan kişilerin daimi oturum izinlerini iptal etme yetkisi veren kanun tasarısının İsrail Parlamentosunda kabul edilmesini kınadı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın gelecek ay Peru ve Kolombiya'yı ziyaret edeceğini bildirdi
36 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede halk 107 sandalyeli Senato ve 171 sandalyeli Temsilciler Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için oy kullanıyor
Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğunun ev sahipliği yaptığı "Yıllık Müslüman Liderler Toplantısına" Güney Kaliforniya’nın farklı şehirlerinden çok sayıda Müslüman lider katıldı
Hollanda'da Enschede kentinde, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikti.
Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki bazı elebaşları örgütten kaçma girişiminde bulundu.
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı deniz kuvvetleri, Ez-Zaviye kenti açıklarında 237 kaçak göçmeni ölümden kurtardı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov’u örnek vererek, hükümette görev alan 2 bin kişinin konuşmalarını tek tek kontrol edemeyeceğini söyledi.
Filistin İş Adamları Derneği Başkanı Hayık, "Ekonomik göstergeler, Gazze sakinlerinin, zor yaşam koşullarına önümüzdeki aylarda tahammül edemeyeceği yönünde. Gazze'de hayatın çeşitli alanlarında tam bir çökme söz konusu." dedi.
İsrail askerlerinin, Nablus kentinin Orif beldesine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilerle Filistinliler arasında yaşanan olaylara gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.
TİKA, iç savaş nedeniyle hasar gören Somali Parlamento binasını yeniden inşa edecek.
Pentagon, ABD Başkanı Trump'ın Washington'da yapılmasını istediği askeri geçit töreninin 11 Kasım'da gerçekleştirilmesi için hazırlık yapıyor.
Afganistan'ın Balabuluk ilçesinde, Taliban üyelerinin güvenlik güçlerine ağır silahlarla düzenlediği saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi