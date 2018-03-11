10:28, 11 Mart 2018 Pazar

TSK uçakları Kuzey Irak için kalktı





Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik hava harekatında 18 hedef imha edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinden, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik icra ettiği hava harekatında 18 hedefin imha edildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinden TSK'ye ait üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, dün ve bugün teröristlere yönelik hava harekatı düzenlenerek 18 hedef imha edildi. .

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