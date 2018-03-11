10:51, 11 Mart 2018 Pazar

İstanbul Yeni Havalimanı'nda ORAT alıştırma eğitimleri başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda operasyonel hazırlık ve havalimanı transferi (ORAT) alıştırma eğitimleri verilmeye başlandı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı’nda inşaatın havalimanına dönüşmesi ve operasyona hazır hale getirilmesi için yürütülen ORAT süreci kapsamında, havalimanı paydaşları ve personellerine alıştırma eğitimleri veriliyor.

Dünya tarihinde yapılacak en büyük havalimanı taşınması için izlenen ORAT sürecinde paydaşlarla birlikte havalimanı açılışı planlanıyor. Bu eğitimlerinin ilk etabında HAVAŞ ve Çelebi Yer Hizmetleri kuruluşlarının eğitimcileri ile yöneticileri, daha sonra ise TGS Yer Hizmetleri şirketi personeli eğitim sürecine alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, dünyada ilk kez, yıllık 70 milyon yolcuya ev sahipliği yapan bir havalimanının 45 kilometre uzaklıktaki başka bir havalimanına taşınacağına dikkati çekti.

Bu açıdan çok eşsiz bir sürecin söz konusu olacağını vurgulan Büyükkaytan, "Biz de operasyonel hazırlık ve taşınma anlamına gelen ORAT süreciyle bu taşınma ve hazırlık sürecini en titiz şekilde DHMİ Genel Müdürlüğü önderliğinde gerçekleştirmek için uğraş veriyoruz. HAVAŞ, Çelebi ve TGS Yer Hizmetleri yöneticileri ve çalışanları ile başladığımız eğitim süreci, diğer paydaşlarımızın da dahil olmasının ardından deneme ve test süreçlerimizle devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

EĞİTİMLER HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

İGA Havalimanı İşletmesi bünyesinde görev yapan 12 uzman tarafından verilen sınıf eğitimleri haziran ayına kadar devam edecek. Atatürk Havalimanı’nda yapılan eğitimler, şu an orada çalışan, fakat 29 Ekim itibarıyla İstanbul Yeni Havalimanı’nda görev yapmaya başlayacak personelleri kapsıyor.

ORAT Proje Planı’na uygun olarak gerçekleşen alıştırma eğitimleri, sınıf eğitimlerinin tamamlanmasının ardından uzaktan eğitim platformunun aktif kullanılması ile desteklenecek ve saha eğitimleri ile son bulacak.

Operasyonel olarak havalimanının hazır hale gelmesi için tüm sistemlerin hazır olması, testlerinin tamamlanmış ve birlikte çalışabiliyor olması gerekiyor. Bu sürecin kusursuz olması için havalimanı paydaşlarının eğitimlere eksiksiz katılımıyla uygulamaların eş zamanlı yapılması büyük önem taşıyor.