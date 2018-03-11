Güncelleme: 11:17, 11 Mart 2018 Pazar

BUDO'dan sefer iptalleri





Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 11.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı. BUDO'nun 08.00-09.30 saatlerindeki bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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