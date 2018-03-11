Güncelleme: 10:01, 11 Mart 2018 Pazar

İstanbul güne yine sisle uyandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul'da dün etkili olan bugün de devam eden sis nedeniyle, deniz ulaşımı yapılamıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'nın dün hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen tüm seferleri bugün de gerçekleştiremiyor.

TURYOL'un tüm dış ve iç hat seferleri de yoğun sis nedeniyle yapılamıyor. TURYOL'un Bakırköy iskelesinden Kınalıada-Heybeliada-Büyükada'ya saat 10.00'da mimoza turu düzenlenecek, dönüş Büyükada'dan saat 18.00'de yapılacak.

Eminönü ve Kadıköy'den ada seferleri tarifeli olarak devam edecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara denizi ve çevresi ile İstanbul Boğazı'nda yer yer yoğun olmak üzere etkili olan sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.