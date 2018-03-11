11:38, 11 Mart 2018 Pazar

Çin Devlet Başkanı süresiz görevde kalabilecek





Çin Devlet Başkanı Şi'nin süresiz görevde kalmasını sağlayacak değişiklik onaylandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çin'de devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için uygulanan 10 yıllık görev süresi sınırının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği teklifi kabul edildi. Ülkede en üst yasama organı olan Çin Ulusal Halk Kongresi'nde yapılan oylamada kabul edilen anayasa değişikliğiyle, Devlet Başkanı Şi Cinping'in görev süresinin dolacağı 2023'ten sonra da görevine devam edebilmesinin önü açıldı.

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