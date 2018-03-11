İstiklal Marşı'nın kabulunün 97’nci yılı

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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "İstiklal Marşımız, vatan sevgisini hücrelerimize kadar hissettiğimiz, milli bilinci yükselten muazzam bir eserdir. Nesilden nesle aktarılan değerli bir mirastır, bağımsızlığa, zafere olan inancımızın sembolüdür." değerlendirmesinde bulundu.
Geylan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, edebi kişiliğine gıpta ile bakılan ve vatan şairi olarak nam salan Mehmet Akif Ersoy'un Türk edebiyatının mihenk taşı olduğunu vurguladı.
Ersoy’un 10 kıta ve 41 mısradan oluşan İstiklal Marşı'nı maneviyat yüklü Taceddin Dergahı'nda sadece 48 saatte yazmasının O'nun edebiyatçı yönünün kuvvetini gözler önüne serdiğini belirten Geylan, şunları kaydetti:
"İstiklal Marşımız, vatan sevgisini hücrelerimize kadar hissettiğimiz, milli bilinci yükselten muazzam bir eserdir. Nesilden nesle aktarılan değerli bir mirastır, bağımsızlığa, zafere olan inancımızın sembolüdür. En donanımlı düşman ordularına karşı elinde süngüsü, yüreğinde imanı, aklında ise vatanı ve milleti ile başkaldıran ordumuza verilen cesaretin ve umudun adıdır."
Geylan, Mehmet Akif Ersoy'un "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözlerini anımsatarak, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Neredeyse küle dönen vatan topraklarını yeniden dirilten, düşmandaki teçhizata, silahlara, gemilere rağmen, yokluk içindeki ordumuza önderlik yapan, bağımsızlığımızı kazandıran, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran büyük Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, emperyalizmi bu topraklarda boğan kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve Türk milletinin hürriyet aşkı ve karakterini en güzel şekilde ifade eden, umudu aşılayan İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, "İstiklal Marşımız, vatan sevgisini hücrelerimize kadar hissettiğimiz, milli bilinci yükselten muazzam bir eserdir. Nesilden nesle aktarılan değerli bir mirastır, bağımsızlığa, zafere olan inancımızın sembolüdür" dedi
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