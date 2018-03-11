Cinderes, YPG/PKK'nın mayınlarından temizleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in güneybatısında terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtarılan Cinderes beldesinde mayın ve patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
TSK ile ÖSO, Afrin ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Cinderes belde merkezini 8 Mart'ta bölücü terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.
Cinderes'te devam eden mayın temizleme çalışmalarıyla bazı aileler evlerine dönmeye başladı.
Bölgedeki AA muhabirleri de Cinderes'i ilk defa yakından görüntüledi. Havadan yapılan çekimlerin görüntülerinde Cinderes'te kısmen de olsa sivillerin evlerine dönmeye başladıkları ve ara sokaklarda sivillere ait motosiklet ve araçların bulunması dikkati çekti.
Bu arada ÖSO çatısı altındaki Nasır Ordusu sözcüsü Muhammed Raşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cinderesli sivillerin evlerine dönüşünü güvenli bir şekilde sağlamak için beldeye terör örgütlerinin döşediği mayın ve patlayıcıları temizlemeye devam ettiklerini söyledi.
Raşit, "Türkiye'nin milli güvenliğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmesi ayrıca bölgedeki halka zulüm yapmasından dolayı bölücü terör örgütüne karşı mücadele ortak hedefimizdir." dedi.
Cinderes’i, Suriye’nin bütünlüğünü tehdit eden bölücü terör örgütü YPG/PKK'dan şiddetli sokak çatışmalarının ardından kurtardıklarını aktaran Raşit, "İşgal etmek için değil özgürleştirmek için buradayız. Afrin Afrinlilerindir." diye konuştu.
Terör örgütünün, bölgenin sokaklarına, çevresine, yollarına mayınlar ve el yapımı patlayıcılar döşediğini ifade eden Raşit, "korkak" olarak nitelendirdiği örgütün sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştığını dile getirdi.
Arındırılan yerleşimlerde mayın temizleme, inceleme, can ve mal güvenliğini sağlama çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Raşit, "Temizlenen köylerde halkı evlerine geri dönmeye çağırıyoruz. Bizim arındırılan köylerde varlığımız geçicidir. Afrin özgürleşene kadar savaşacağız." dedi.
AA, 6 Mart'ta uzaktan da olsa Cinderes belde merkezini havadan görüntülemişti. Belde merkezinin büyük ölçüde boşaltılmış olduğu dikkati çekmişti. YPG/PKK'nın belde sakinlerini canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin merkeze göçe zorladığı öğrenilmişti.
TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesini terör örgütlerinden şiddetli sokak çatışmalarının ardından dört gün önce temizlemişti.
TSK ve ÖSO, terör örgütlerinden kurtardığı Afrin'in Cinderes beldesinde mayın temizleme çalışmalarına devam ediyor
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